Shakira, il padre sta male/ Gerard Piquè corre dalla ex compagna

Il padre di Shakira ricoverato in ospedale

Il padre di Shakira sta male. William Mebarak Chadid, 91 anni, è stato ricoverato alla clinica Teknon-Quiron di Barcellona per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. La cantante colombiana ha rilasciato una dichiarazione chiedendo il massimo rispetto in questo momento difficile e delicato: “Il team di comunicazione di Shakira conferma che il padre del cantante, William, è ricoverato in ospedale presso la clinica Teknon-Quiron di Barcellona. I dettagli sulle sue condizioni di salute sono confidenziali, quindi la famiglia chiede rispetto in questo momento in attesa di vedere la sua evoluzione”, si legge nel comunicato. Il padre di Shakira ha già avuto problemi lo scorso maggio. Poco dopo ha subito subito un trauma cranico dopo una grave caduta ed è stato portato in ambulanza in ospedale dove è stato operato d’urgenza a causa di coaguli di sangue nel cervello. Dopo l’intervento William ha vissuto per qualche mese in casa della figlia, a Barcellona.

Gerard Piquè al fianco della ex compagna

Qualche tempo fa Shakira ha pubblicato sui social una foto di suo padre William Mebarak Chadid con i suoi nipoti: “Ci hai insegnato ad alzarci dopo ogni caduta e questa volta sappiamo che lo farai di nuovo. Ti vogliamo bene”. In questo momento così difficile, Shakira può contare sul sostegno dell’ormai ex compagno Gerard Piquè. Secondo quanto riporta la testata spagnola E News il calciatore è corso dalla ex appena saputo del ricovero di William, nonno dei loro due figli: “Dopo la terribile rottura tra la coppia, tutto sembra indicare che Piqué e Shakira continuino a prendersi cura l’uno dell’altra”. L’estate scorsa, infatti, la cantante e il calciatore hanno messo la parola fine alla loro lunga relazione, dopo che le foto di Pique e Clara Chia Martì hanno fatto il giro dei media. “Non è stata colpa tua, né mia, è stata colpa della monotonia”, canta Shakira nell’ultimo brano dal titolo “Monotonia”, dal testo chiaramente autobiografico.

