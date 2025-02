Shakira ricoverata in ospedale: tour interrotto a Lima

Problemi di salute per Shakira, che ha temporaneamente dovuto interrompere il suo tour in giro per l’America a causa di un problema addominale che l’ha costretta ai box. La popstar colombiana in questo periodo è impegnata con una lunga serie di concerti tra Sud e Nord America con il suo Las mujeres ya no lloran World Tour, una lunghissima tournée a supporto del suo ultimo disco di successo Las mujeres ya no lloran, pubblicato lo scorso anno.

Shakira e i tradimenti di Piquè: "La monogamia è un’utopia"/ "La mia relazione è durata 12 anni ma..."

Il tour ha preso il via pochi giorni fa, l’11 febbraio, con la prima tappa svoltasi a Rio de Janeiro e si concluderà il prossimo 30 giugno negli Stati Uniti d’America con un concerto a San Francisco. Shakira si trova attualmente a Lima per una doppia data del tour, una in programma ieri sera e una questa sera presso lo Stadio Nazionale della capitale del Perù; tuttavia si ritrova ricoverata in ospedale, come ha fatto sapere lei stessa attraverso un messaggio diffuso sui canali social ufficiali.

Shakira contro Barbie: “È demascolinizzante e castrante”/ “I miei figli potenti pur rispettando le donne”

Shakira, problema addominale: il messaggio social e come sta la cantante

“Mi dispiace informarvi che ieri sera mi sono dovuta recare al pronto soccorso per un problema addominale e attualmente sono ricoverata in ospedale“: inizia così il messaggio di Shakira condiviso con i fan sui suoi canali social. “I medici con cui sono attualmente in cura mi hanno comunicato che non sono in buone condizioni per esibirmi questa sera. Sono molto triste di non poter salire sul palco oggi. Non vedevo l’ora di riunirmi con i miei incredibili fan qui in Perù. Spero di essere dimessa e di stare bene domani così da potermi esibire“.

Shakira: “Ho trasformato le lacrime in diamanti, sono rinata con il nuovo album”/ “Contano solo i miei figli"

Shakira ha poi assicurato che la data cancellata verrà riprogrammata: “Il mio team e i promotori hanno già una nuova data da comunicarvi. Grazie a tutti per la comprensione. Vi amo tutti“. Un duro colpo per i fan ma soprattutto per la cantante, costretta ai box da un improvviso problema di salute dopo la grande gioia vissuta ai Grammy 2025 per essere stata premiata nella categoria “Miglior album pop latino” con Las mujeres ya no lloran.