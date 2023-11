Shakira insultata da Clara Chia, fidanzata di Piqué/ “Vecchia strega in menopausa”

Clara Chia (fidanzata di Gerard Piqué) attacca Shakira

Shakira e Gerard Piqué si sono lasciati più di un anno fa ma entrambi continuano ancora a lanciarsi accuse reciproche, frecciate e stoccate. E quando non sono i diretti interessati ad attaccarsi ci pensa la nuova fidanzata di Piqué Clara Chia a farlo. In quest’ultime ore, infatti, sta facendo il giro del mondo un retroscena che vede la 24enne fidanzata del calciatore apostrofare con parole tutt’altro che carine la cantante colombiana.

Shakira è finita nel mirino di Clara Chia, nuova fidanzata di Gerard Piqué. Stando infatti a quanto riporta il giornalista spagnolo Roberto Antolín pare che la ragazza parlando con le sue amiche strette abbia attaccato Shakira con offese pesanti definendola ‘Vecchia strega in menopausa’. E c’è di più perché Roberto Antolìn nel suo programma spagnolo Socialitè ha anche aggiunto un altro retroscena. Pare infatti che la 24enne parli spesso di Shakira con le amiche più strette, anche in presenza di Piqué, mostrando sempre tutta la sua poca simpatia per lei.

Reagirà agli attacchi di Clara Chia? Ipotesi nuova canzone contro Piqué e la fidanzata

Shakira è finita nel mirino di Clara Chia che in privato l’avrebbe offesa definendola una vecchia strega in menopausa, c’è da dire però che anche la stessa cantante colombiana subito dopo la burrascosa separazione con Gerard Piqué aveva tirato in mezzo la giovane. Nella sua revenge song Music Sessions Vol 53 infatti non erano mancate frasi al vetriolo contro Clara Chia come il celebre verso: “Hai scambiato una Ferrari con una Twingo, hai scambiato un Rolex con un Casio” E c’è chi ipotizza che dopo il retroscena svelato dal giornalista Roberto Antolìn Shakira reagirà con una nuova canzone contro Gerard Piqué e la fidanzata Clara Chia.

Quando Shakira, fresca di separazione dopo il tradimento di Gerard Piqué, rilasciò per vendicarsi la canzone piena di frasi contro l’ex compagno e la nuova fidanzata Clara Chia diventò immediatamente l’idolo del web. Del resto nei mesi successivi emersero nuovi retroscena sul tradimento che rendevano comprensibile la reazione dell’artista colombiana. La relazione tra il calciatore e la sua amante andava avanti da due anni e mezzo e spesso i due si vedevano nella casa dove vivevano anche Shakira ed i due figli della coppia Milan e Sasha di 10 e 8 anni.











