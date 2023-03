Shakira, paura per la madre ricoverata in ospedale/ Come sta? “Trombosi alla gamba…”

Paura per la mamma di Shakira

Paura per la cantante Shakira per la salute della madre. Secondo quanto riportano i giornali locali, la mamma della cantante colombiana, la signora Nidia del Carmen Ripoll Torrado, sarebbe stata ricoverata d’urgenza in un ospedale di Barcellona, la città in cui vive da tempo Shakira per la sua storia, oggi finita, con il calciatore Piquè. Stando a quello che riportano i giornali locali, il ricovero della mamma di Shakira sarebbe scattato d’urgenza a causa di una trombosi alle gambe che avrebbe impedito il regolare flusso sanguigno.

"Uomini potranno partorire"/ Clinica choc in Serbia: “trapianti ovuli, pene e...”

La donna sarebbe attualmente in ospedale dove i medici la starebbero sottoponendo ai vari controlli medici per evitare complicazioni. La notizia del ricovero della madre di Shakira è diventata subito virale.

Cos’è successo alla mamma di Shakira

Cos’è successo esattamente alla mamma di Shakira? Secondo quanto fanno sapere i quotidiani locali, la mamma della cantante si sarebbe sentita improvvisamente male e sarebbe stata immediatamente soccorsa. Trasportata al pronto soccorso, sarebbe stata immediatamente sottoposta a tutti i controlli medici che avrebbero riscontrato la presenza di una trombosi alle gambe che avrebbe causato il malore.

Abdel Latif, migrante morto in ospedale a Roma/ Quattro indagati, medici e infermieri

Secondo quanto scrive Telemundo, il coagulo non è arrivato al cervello, la mamma di Shakira sarebbe ora fuori pericolo si troverebbe in prognosi favorevole. Nei prossimi giorni, la donna dovrebbe essere dimessa per tornare a casa.

LEGGI ANCHE:

Morte Grazia Prisco/ L'ultimo ad averla vista in vita "Non era lucida quel giorno..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA