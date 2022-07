Shakira, Piqué rifiuta l’accordo di separazione/ “Un faccia a faccia piuttosto teso”

Shakira e Gerard Piqué si lasciano: cosa c’è dietro la separazione

Il 2022 può dirsi un anno funesto per alcune tra le coppie vip storiche più amate di sempre e dall’influenza internazionale, come gli ormai ex consorti Ilary Blasi e Francesco Totti e quella formata da Shakira e Gerard Piqué. Entrambe le due coppie sono scoppiate nel giro degli ultimi mesi con tanto di comunicati ufficiali a conferma delle rispettive rotture. Secondo i media internazionali, alla base delle due rotture vi sarebbero dei tradimenti da parte dei due famosi calciatori ai danni delle ormi ex, e intanto su Shakira e Piqué trapelano ulteriori indiscrezioni curiose, in particolare sull’accordo della separazione.

“Confermiamo che ci stiamo separando. Chiediamo di rispettare la nostra privacy, soprattutto per il bene dei nostri figli. Vi ringraziamo per la comprensione”, è la nota con cui la cantante colombiana e il calciatore del Barcellona hanno dato conferma della loro separazione. E c’è dell’altro. Alla base della separazione, oltre ai tradimenti di Piqué sarebbero trapelate anche delle chat a conferma dell’infedeltà di Piqué verso Shakira.

Piqué non accetta l’accordo con Shakira

“Mi sono scambiata molti messaggi con Gerard tra il 2016 e il 2018. – fa spere dal suo canto, Suzy Cortez, Miss Bum Bum – L’ho conosciuto grazie ad un amico in comune. Piqué mi ha chiesto subito il numero ed abbiamo iniziato a scriverci. Mi mandava messaggi molto espliciti. Molti complimenti erano per una parte specifica del mio corpo. Inoltre era geloso per i commenti pubblici che lasciato sotto alle foto di Messi”. Nel frattempo sarebbe saltato il primo inoltro di accordo di separazione tra gli ormi ex, per la gestione dei beni e dei figli. Stando a quanto ripreso dai beninformati, nel dettaglio, la cantante di Loca avrebbe avanzato un’offerta milionaria al suo ormi ultimo amore. La latin-pop star avrebbe chiesto la piena responsabilità dei due figli, i quali si sarebbero trasferiti con lei in Florida; il padre avrebbe trascorso con i figli l’estate, oltre a cinque weekend durante l’anno. Inoltre, Shakira si sarebbe proposta di coprire il 20% di un debito che Gerard avrebbe contratto negli ultimi anni. Dal suo canto Piqué si sarebbe categoricamente rifiutato di accettare l’accordo.

“C’è stato un faccia a faccia tra Shakira e Piqué – è quanto riprende il giornalista Jordi Martin – È stato un incontro piuttosto teso. C’è stata una discussione su dove staranno i bambini e con chi. Dicono che Piqué sia stato molto fermo nel non accettare che si trasferissero a Miami. Proprio questo sarebbe alla base del suo rifiuto, mentre gli avvocati sono di nuovo al lavoro per una nuova controproposta”.











