Shakira, stoccata a Piquè alla premiazione come Donna dell’anno/ “Il tradimento…”

Shakira, il discorso ai Latin Women in Music: dalla dedica alla madre alla frecciatina per Piquè

Le notizie di cronaca rosa sono sempre numerose ma una in particolare ha tenuto banco per diverse settimane negli ultimi tempi: la rottura tra Shakira e Gerard Piquè. Le vicissitudini sentimentali della cantante sono balzate al novero della cronaca tra dissing a distanza, canzoni colme di frecciatine e indiscrezioni sul presunto tradimento del calciatore con una modella spagnola. Dopo la risonanza dei primi momenti la situazione sembrava essersi appianata ma per Shakira è arrivato un importante riconoscimento che si è presto tramutato in occasione ghiotta per l’ennesima stoccata per il suo ex compagno Piquè.

Alla serata di gala Latin Women in Music – evento organizzato da Billboard e tenutosi a Miami – Shakira ha avuto il grande onore di essere premiata come Donna dell’anno. La cantante ha ricevuto il riconoscimento dal suo collega Maluma e per l’occasione ha avuto modo di offrire un lungo discorso tra fierezza per il riconoscimento e timide frecciatine nei confronti del suo ex compagno Gerard Piquè. Neanche a dirlo, le sue parole sono subito diventate virali ed è quasi certo che siano arrivate anche al diretto interessato.

Shakira eletta Donna dell’anno: “Il tradimento non mi importa, conta essere fedeli…”

“Per me la donna dell’anno sei sicuramente tu!”, inizia così Shakira il discorso dopo aver ricevuto il premio di Donna dell’anno, dedicandolo a sua madre. Subito però argomenta su aspetti della vita arrivando inevitabilmente a rimandare alla propria recente esperienza sentimentale. “Quale donna non ha mai avuto modo di dimenticarsi di sé stessa cercando l’attenzione, l’affetto o l’approvazione di un’altra persona? A me è capitato più di una volta; arriva un momento nella vita in cui non si dipende più da qualcuno per amare o accettare sé stesse così per come si è”.

Shakira, nel suo discorso alla premiazione come Donna dell’anno, prosegue fino a giungere alla tanto attesa frecciatina nei confronti del suo ex compagno Piquè. “La ricerca dell’altro è sostituita dalla ricerca di sé stessi, quando il desiderio di essere perfetto è sostituito dal desiderio di essere autentici. Non conta più tanto se qualcuno mi ha tradito o meno, ciò che conta davvero è se si continua a d essere fedele a sé stessi“. Con un sapiente gioco di parole tra il filosofico e l’emotivo, Shakira – come si suol dire – la tocca piano nel lanciare l’ennesima stoccata a Gerard Piquè e chissà che anche questa volta il calciatore non decida di offrire il proprio parere sulle parole della cantante.











