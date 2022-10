Shalana Santana, chi è compagna Massimiliano Gallo/ Lei: “ci siamo piaciuti subito”

Chi è Shalana Santana e il primo incontro con Massimiliano Gallo

Shalana Santana è la compagna di Massimiliano Gallo, attore di tantissimi fiction di successo. Un grande amore quello nato tra i due che condividono la grandissima passione per la recitazione e il mondo del cinema. Tutto è iniziato per un caffè come ha raccontato l’attore nel salotto di Francesca Fialdini a “Da noi a ruota libera: “l’ho invitata a bere un caffè. È stato tutto molto naturale. Abbiamo cominciato a parlare e ci siamo accorti molte ore dopo che il caffè non solo non l’avevamo preso, ma che non c’era neanche un bar nelle vicinanze”.

Da quel momento i due non si sono più lasciati, anzi proprio l’attrice ha parlato così del compagno: “la nostra vita gira intorno al cinema. Parliamo molto, guardiamo cose insieme, leggiamo. C’è un enorme rispetto tra noi. carriere però sono indipendenti, abbiamo modi di lavorare e ritmi diversi. Non siamo coinvolti nelle scelte reciproche, ma confrontiamo di continuo. Subisco molto il fatto che qualcuno possa pensare che lavoro perché sono la sua compagna: mi fa orrore l’idea della raccomandazione, della spintarella”.

Shalana Santana e l’amore per Massimiliano Gallo

L’incontro con Massimiliano Gallo ha cambiato la vita della bellissima Shalana Santana. “L’ho conosciuto tramite amici in comune del teatro, ero una sua fan ed ero andata a vedere un suo spettacolo. Ci siamo piaciuti subito. E poi è un gran figo” – ha raccontato l’attrice che proprio grazie all’incontro con l’attore è riuscita a superare una serie di insicurezze. “Mi è sempre stato accanto, ma devo ringraziare anche il mio ex compagno, non ce l’avrei fatta senza di loro” – ha rivelato l’attrice che in passato ha dovuto lottare contro la depressione e disturbi alimentari. ”

“Prendevo delle pillole che in pochi giorni mi facevano dimagrire, ma poi ingrassavo di nuovo” – ha dichiarato a Diva e Donna rivelando – “le pasticche non mi facevano mangiare, poi soffrivo di depressione”. Per fortuna grazie ad un supporto medico è riuscita ad uscirne fuori: “mi sono rivolta a uno psicologo e ora mi sento bene. Ho imparato ad amarmi”.











