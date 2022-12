Shalana Santana, chi è la moglie di Massimiliano Gallo/ “Ero una sua fan”

Shalana Santana, chi è la moglie di Massimiliano Gallo

Shalana Santana è la moglie di Massimiliano Gallo, che sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, martedì 13 dicembre, di Oggi è un altro giorno. I due attori si sono sposati lo scorso 3 dicembre con una cerimonia privata. La notizia del matrimonio è arrivata sul profilo social di Gallo a cerimonia avvenuta: “Volevamo scomparire per un attimo… Volevamo viverci questo momento in maniera completamente privata… E lo abbiamo fatto solo con i nostri figli. Adesso, “abboffateci” di auguri…”, ha scritto l’attore. L’amore tra i due è nato sette anni fa durante una cena tra amici. “Già prima di conoscerlo io ero una sua fan, perché per me lui è l’attore più eclettico e bravo che ci sia in Italia oggi. Lui mi fa ridere, mi fa piangere, mi fa riflettere, canta e fa un po’ di tutto. Lui non mi ha mai raccomandato ad un regista, anche perché io non avrei accettato”, ha detto Shalana Santana a Interviste romane.

Shalana Santana, la carriera come modella e attrice

Shalana Santana è nata in Brasile nel 1983. A vent’anni ha iniziato a lavorare come modella e nel 2006 si è trasferita a Milano. Nel 2011 si trasferisce a Napoli, per raggiungere il compagno, il dentista Alessandro Lukacs, noto soprattutto per aver partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello. I due hanno un figlio, Leon, nato nel 2011. La loro storia è finita pochi anni dopo la nascita del bambino. Nello stesso anno comincia studiare alla Scuola di cinema “La Ribalta” e nel 2014 ha iniziato la carriera nel mondo del cinema. È apparsa in molte fiction come “Il bello delle donne”, “Don Matteo” e “L’alligatore”. Ha recitato nei film “Ci devo pensare” di Francesco Albanese, “Arrivano i prof” di Ivan Silvestrini, “Free” di Fabrizio Maria Cortese. Nel 2020 è interprete del video “Fa caldo” di Enzo Gragnaniello insieme a Massimiliano Gallo.

