Shalana Santana chi è la moglie di Massimiliano Gallo/ “Prima di conoscerlo ero già sua fan e…”

SHALANA SANTANA, CHI E’ LA MOGLIE DI MASSIMILIANO GALLO?

Chi è Shalana Santana, neo moglie di Massimiliano Gallo? Il 54enne attore napoletano, diventato negli ultimi anni uno degli artisti più ricercati del panorama nazionale sia a livello cinematografico sia televisivo, è in scena a teatro questi giorni al ‘Manzoni’ di Milano con “Amanti”, commedia che segna il debutto alla regia di Ivan Cotroneo e che vede lo stesso Gallo, recitare assieme a Fabrizia Sacchi. E per il ritorno di quello che, nell’immaginario comune, grazie alle fiction è oramai il compagno di Imma Tataranni o l’avvocato Malinconico, l’ospitata nel salotto televisivo di “Verissimo” sarà l’occasione per raccontarsi alla padrona di casa, Silvia Toffanin, a partire dalle nozze con la donna con cui sta da quasi undici anni.

Massimiliano Gallo: "Feci follie per amore"/ "Mia moglie Shalana Santana? Piango se…"

Infatti, lo scorso dicembre, Shalana Santana e Massimiliano Gallo si sono sposati dopo undici anni di love story: i due si sono infatti conosciuti proprio in quel di Napoli nel 2011 e negli ultimi tempi, nel corso di alcune interviste, non avevano fatto mai mistero di voler compiere prima o poi il grande passo. E, in attesa di ascoltare cosa racconterà l’attore partenopeo nel suo ritorno negli studi di “Verissimo”, dove era già stato protagonista in passato, scopriamo qualcosa a proposito di quest’attrice sudamericana che ha recitato pure assieme a Massimiliano Gallo, nel video di “Fa Caldo” di Enzo Gragnaniello. Nata a Brasilia nell’aprile del 1983, e quindi di 15 anni più giovane rispetto al suo compagno, Shalana Santana aveva cominciato la propria carriera nel Paese natale prima di trasferirsi nel lontano 2006 a Milano.

Massimiliano Gallo choc: "Mi chiedono se mia moglie Shalana è una escort"/ "L'Italia è un paese maschilista"

MASSIMILIANO GALLO, “CON SHALANA AMORE A PRIMA VISTA: USCIVAMO DA DUE STORIE MA…”

Sia Shalana Santana, sia Massimiliano Gallo, erano già diventati genitori prima di conoscersi: se l’attore originario di Napoli era papà di Giulia, nata nel corso del precedente matrimonio, per quanto riguarda la 39enne brasiliana, trasferitasi intanto a Napoli, aveva invece avuto un figlio dal dentista Alessandro Lukacs, conterraneo proprio di Gallo. Dal 2014 ha intrapreso anche lei la carriera di attrice nel mondo del cinema e della tv, recitando in alcune fiction e serie tv. “Il nostro è stato un amore a prima vista” ha raccontato una volta Gallo, ammettendo di essere stato colpito dagli occhi di Shalana e parlando di quella che poi sarebbe diventata la sua futura moglie come di una donna “bella dentro così come lo è fuori”.

Massimiliano Gallo: "Teatro isola felice"/ "Rimasi sul palco anche quando morì papà"

Non solo: pare che galeotta per farli conoscere sia stata una cena tra amici, una delle situazioni più classiche. “Però il primo incontro è arrivato tanto tempo dopo il primo… Entrambi uscivamo da storie importanti” aveva ammesso Massimiliano Gallo che, come ama fare, ha scherzato raccontando le circostanze che l’hanno portato a chiedere la sua mano. E rivelando quale sia la cosa più romantica mai fatta per la sua compagna Shalana Santana, l’attore napoletano non ha dubbi: “Tante cose, ma quando la guardo in un certo modo mi salgono le lacrime… Per me è un segno che fa capire come tutto vada nel modo giusto” aveva raccontato una volta. E Shalana? “Già prima di conoscerlo ero una sua fan, per me lui è l’attore più eclettico e bravo che ci sia oggi in Italia” aveva detto, confessando che il suo Massimiliano la fa “ridere, piangere e riflettere, lui canta e fa un po’ di tutto!”.











