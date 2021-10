Shalana Santana, compagna Massimiliano Gallo/ “Ex moglie Anna? Affetto rimane”

Tra gli ospiti di Francesca Fialdini a “Da Noi…a Ruota libera” c’è anche Massimiliano Gallo. L’attore ha ottenuto un grande successo di pubblico nella fiction di Rai Uno “Imma Tataranni“, dove interpreta il ruoto del marito del sostituto procuratore protagonista della serie, ma nella vita reale si accompagna felicemente alla compagna Shalana Santana. Attrice a sua volta, la bellissima Shalana è nata a Brasilia, in Brasile, il 23 aprile 1983. Giunta in Italia nel 2006 per intraprendere la carriera da modella, nel 2011 si è trasferita a Napoli insieme al suo ex compagno nonché padre di suo figlio, il dentista Alessandro Lukacs. Proprio quell’anno ha iniziato gli studi di recitazione presso la scuola di cinema “La Ribalta” e da lì ha cominciato una scalata che l’ha già portata a togliersi delle belle soddisfazioni, come far parte del cast della fiction “L’alligatore” andata in onda nei mesi scorsi su Rai Due. Shalana e Massimiliano Gallo si sono conosciuti durante una cena e tra loro è stato subito un colpo di fulmine.

Shalana Santana, compagna Massimiliano Gallo:”abbiamo aspettato prima di andare a convivere perchè…”

Emblematico il racconto del primo appuntamento con l’attuale compagna da parte di Massimiliano Gallo: “L’ho invitata a bere un caffè. E’ stato tutto molto naturale. Abbiamo cominciato a parlare e ci siamo accorti molte ore dopo che il caffè non solo non l’avevamo preso, ma che non c’era neanche un bar nelle vicinanze. Ora ho intenzione di sposarmi con lei”. Lo spazio e il tempo si sono come annullati, anche se quest’ultimo, visti i 15 anni di differenza tra i due, inizialmente ha rappresentato un ostacolo: “Non è stato facile per nessuno. La mia compagna e io abbiamo alle spalle due legami importanti e dei figli, e abbiamo aspettato prima di andare a convivere: volevamo che la nostra relazione fosse consolidata per rispettare i nostri affetti“. Ma chi sono gli affetti a cui Massimiliano Gallo si riferisce?

Prima di innamorarsi di Shalana, l’attore è stato sposato con una donna di nome Anna, dalla quale ha avuto una figlia, Giulia, oggi 19enne. Intervistato un paio d’anni fa dal settimanale DiPiù, Gallo ha parlato dell’ex moglie in termini lusinghieri: “Diciamo che per vivere in serenità, se ci sono soprattutto dei figli, alla base ci deve essere il rispetto, e questo c’è. Ma non solo. La mia ex moglie era la fidanzatina di quando ero piccolo […]. Abbiamo passato la vita insieme. E, anche se poi l’amore è finito, l’affetto è rimasto, quello ci sarà sempre e saremo sempre legati per crescere nostra figlia“.

