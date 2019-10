Shall We Dance?/ Video, Rai 2 film con Richard Gere e Jennifer Lopez (15 ottobre)

Shall We Dance? va in onda su Rai 2 oggi, martedì 15 ottobre, sarà incentrata su un film di genere commedia musicale. La pellicola è tratta da una sceneggiatura di Audrey Wells, con le musiche di John Altman e Gabriel Yared e il montaggio di Charles Ireland e Robert Leighton, oltre alla distribuzione in Italia di 01 Distribution. La regia è stata curata dal britannico Peter Chelsom, noto anche per aver diretto Amori in città… e tradimenti in campagna, Serendipity – Quando l’amore è magia e Hannah Montana: The Movie. Protagonista principale è il performer americano Richard Gere, vincitore di un Golden Globe nel 2003 come miglior attore per Chicago e noto grazie a Ufficiale e gentiluomo, Pretty Woman e Autumn in New York. Viene affiancato dalla collega Susan Sarandon, vincitrice del Premio Oscar come miglior attrice nel 1996 grazie alla sua interpretazione in Dead Man Walking – Condannato a morte, dopo essere stata candidata per Atlantic City, USA, Thelma & Louise, L’olio di Lorenzo e Il cliente. Presente anche la cantante e attrice Jennifer Lopez, insieme agli altri attori Stanley Tucci, Lisa Ann Walter e Bobby Cannavale.

Shall We Dance? La trama del film

Shall We Dance? si basa sulle vicissitudini dell’avvocato di successo John Clarke, sposato con due figli. A poco a poco, John si rende conto di essere avvolto dalla noia quotidiana e vuole trovare nuovi hobby. Osserva una bella ragazza di nome Paulina fuori ad una scuola di ballo con la sua stessa malinconia e si registra presso un corso di danza. Tuttavia, deve vedersela con una proprietaria della scuola burbera e il suo impatto con la danza e terribile. Come se non bastasse, Paulina gli fa capire che non ha intenzione di lasciarsi prendere. John vorrebbe andare via, ma si appassiona al ballo e si impegna mostrando tutta la sua bravura, nascondendo la sua nuova propensione alle persone più strette. Viene aiutato anche dal suo collega Link, a sua volta abile nel ballo latino-americano. La moglie di John, Beverly, nota il nuovo atteggiamento brioso del marito e assume un investigatore privato temendo una tresca. La donna si accorge della sua passione per il ballo e gli lascia i suoi spazi. John prende parte a competizioni di rilievo a Chicago e vive una bella serata con Paulina, al termine della quale i due ballano un tango. John dà spettacolo insieme alla collega Bobbie, ma si emoziona quando vedere Beverly e sua figlia Jenna e la gara non finisce bene. Si deprime e lascia la danza. Torna a ballare per la festa di addio dedicata a Paulina, che sta per andarsene in Inghilterra. Lei gli riferisce di aver ritrovato la passione per la danza proprio grazie a lui, che alla fine va alla festa e balla con Paulina per l’ultima volta. Dopo qualche tempo, Link e Bobbie si sono fidanzati, Chic ha scoperto la propria omosessualità, John e Beverly vivono al meglio il loro matrimonio e Paulina continua a ballare con un nuovo partner.

Il trailer di Shall We Dance?





