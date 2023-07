Shane, chi è il figlio di Sinead O’Connor morto suicida a 17 anni/ “Non ha senso vivere senza di lui”

Sinead O’Connor e il tragico suicidio del figlio 17enne

Alcune ore fa i media hanno annunciato la morte di Sinead O’Connor, nota cantante di Nothing compares 2 U. Aveva solo 56 anni la celebre artista irlandese, di cui si è spesso parlato dello stato psicologico in cui riversava da anni. Non sono state date informazioni su come sia avvenuto il decesso, ma O’Connor ha sofferto di depressione.

BRUCE SPRINGSTEEN/ Europa 2023: da Barcellona a Monza, il miglior spettacolo rock sulla terra

L’artista aveva vissuto la tragica morte del figlio 17enne Shane che, scappato dalla clinica psichiatrica in cui era ricoverato, si è suicidato: “Il mio bellissimo figlio, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, la luce della mia vita, oggi ha deciso di mettere fine alla sua lotta terrena e adesso è con Dio. Possa riposare in pace. Nessuno segua il suo esempio. Il mio bambino, ti amo così tanto.”

Britney Spears supera 1 miliardo di stream/ Il traguardo su Spotify

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TV Sorrisi e Canzoni (@tvsorrisi)

Sinead O’Connor e il messaggio preoccupante prima del ricovero

Sinead O’Connor è morta all’età di 56 anni, ma i media non hanno rivelato le ragioni e le motivazioni del decesso. L’artista era stata ricoverata in una clinica psichiatrica negli scorsi anni: “Vivo in un motel Travelodge in New Jersey e sono da sola. E non c’è niente nella mia vita eccetto il mio psichiatra, la persona più dolce al mondo, che mi tiene in vita.”

Sinead O'Connor, Nothing Compares 2 U/ Video: testo, traduzione e significato, la canzone dedicata alla madre

E ancora: “Voglio che tutti sappiano cosa significa, e perché faccio questo video. Le malattie mentali sono come le droghe, sono uno stigma. All’improvviso, tutte le persone che dovrebbero amarti e prendersi cura di te ti trattano male”. Dopo la morte del figlio Shane suicida, l’artista è stata ricoverata in ospedale ma prima ha scritto dei tweet preoccupanti ai fan: “Ho deciso di seguire mio figlio. Non ha senso vivere senza di lui. Tutto ciò che tocco, lo rovino. Sono rimasta solo per lui. E ora se n’è andato.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA