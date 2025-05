Tra i cantanti che saliranno sul palco dello show di Andrea Bocelli troveremo anche Shania Twain, nota artista che ritroveremo sul palco per Bocelli Celebration. Una carriera gloriosa e ricca di soddisfazioni quella attraversata da Shania Twain. Classe 1965, negli anni l’artista ha venduto circa cento milioni di dischi in tutto il mondo, segnando un’epoca con i suoi brani. Di origini irlandesi, francesi e inglesi, la cantante ha visto la sua carriera prendere il via nel 1983 e da quel momento in poi non si è più fermata. Spesso Shania Twain è finita anche al centro del gossip, in passato è stata legata dal punto di vista sentimentale a Robert John Lange, al quel si legò anche dal punto di vista artistico. Il matrimonio tra i due poi finì per via di un tradimento dell’artista con Marie Anne Thiebaud, una delle più care amiche di Shania.

Shania Twain ha raccontato in una vecchia intervista il rapporto con il suo attuale marito, Frederic Thiebau. “Fu molto premuroso riguardo a tutto. Non gli andava bene, certamente, ma è stato più intelligente di me. Io ero incredibilmente fragile per questo, cosa che non avevo mai provato prima perché pensavo di essere finalmente stabile”.

Shania Twain e il primo matrimonio

Dopo anni, la cantante nativa di Windsor è tornata a parlare della separazione da Robert, lasciandosi andare a delle parole di apertura in vista di un perdono. “Il perdono fa parte del lasciar andare. Ma il perdono, più specificamente per me, non riguarda necessariamente il dimenticare” disse in una intervista rilasciata a Great Company.

Una ferita che dunque con il tempo sembra essersi rimarginata e che ha portato la stessa Shania Twain a riaprire il cuore per una nuova famiglia. Oggi, le cose sembrano scorrere in serenità per Shania, con una gloriosa carriera alle spalle e una tranquillità ritrovata anche in amore.

