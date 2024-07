Shannen Doherty, chi è Brenda di “Beverly Hills 90210” e genitori/ “La mia priorità è mia madre…”

Shannen Doherty è per molti semplicemente Brenda Walsh di Beverly Hills 90210; un personaggio iconico, che ha segnato intere generazioni ma oggi, tristemente, a prendersi la scena è la notizia della sua scomparsa. Per anni ha vissuto da protagonista la scena televisiva; non era solo Brenda di Beverly Hills 90210 ma anche il volto di altri titoli di successo, come ad esempio Streghe.

Shannen Doherty ha raggiunto la notorietà grazie al ruolo di Brenda in Beverly Hills 90210 ma la sua carriera corrisponde esattamente alle grandi qualità messe in mostra ben oltre il personaggio che i fan ricordano con maggiore affetto. Dell’attrice conosciamo ogni tappa, alcuni aneddoti sono reperibili anche in riferimento alla sua vita privata. Non si sa però molto dei genitori di Shannen Doherty, ciò che però è certo è che il loro contributo sarà certamente stato fondamentale per la sua crescita personale, umana e professionale. I genitori dell’attrice sono stati i primi a credere in lei, sempre al suo fianco nonostante gli impegni lavorativi. Suo padre, John Thomas, era un banchiere; sua madre Rose era invece proprietaria di un salone di bellezza.

Shannen Doherty, non solo ‘Brenda’ di Beverly Hills 90210: l’amore per i genitori e in particolare per sua madre

“Il cancro mi ha davvero spinto a fare il punto della mia vita e a cambiare le mie priorità, la mia priorità in questo momento è mia madre”. Parlava così lo scorso aprile la compianta Shannen Doherty a proposito di sua madre. Dimostrazione di quanto la famiglia, i genitori, fossero il suo punto cardine e il suo primo pensiero anche nei momenti più cruciali e difficili del calvario della malattia.

“Non voglio che abbia troppe cose da affrontare; non voglio che si ritrovi con quattro garage pieni di mobili solo perché ho l’ossessione dell’arredamento”. Shannen Doherty era dunque propensa a liberarsi di buona parte dei suoi averi in eccesso; l’attrice forse pensava già a quando non ci sarebbe più stata e non voleva gravare ulteriormente su sua madre Rose e sul resto della sua splendida famiglia.

