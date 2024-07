Shannen Doherty ha divorziato dal marito Kurt Iswarienko/ La firma prima di morire

Shannen Doherty ha divorziato da Kurt Iswarienko prima di morire

Il rapporto tra la celebre attrice americana e l’ex marito Kurt Iswarienko era diventato sempre più complesso negli anni e le pratiche per il divorzio sono sempre andate a rallentatore e si sono concluse soltanto nelle ore precedenti alla morte di Shannen Doherty. A riportare l’indiscrezione ci ha pensato il magazine People, che ha ricostruito la vicenda: “Le parti hanno stipulato un accordo scritto riguardante i loro beni e i loro diritti matrimoniali o di convivenza, compreso il mantenimento, il cui originale è o è stato presentato al tribunale», si legge nei documenti”.

Soltanto qualche settimana fa People aveva rivelato il conflitto tra Shannen Doherty e Kurt Iswarienko dopo aver visionato i documenti della causa in corso, che solo adesso è arrivata alla fine: “Non è affatto giusto che a Kurt venga permesso di ritardare il divorzio nella speranza che io muoia prima di essere costretto a pagarmi”.

Shannen Doherty, la rivelazione dell’amica sull’ex marito Kurt Iswarienko

La notizia della morte della star ed ex interprete di Brenda nelle celebre serie Beverly Hills 90210 ha sconvolto il mondo, nonostante la notizia fosse prevedibile e anticipata proprio dalla stessa artista, l’amica Tara Furiani si è sfogata così su LinkedIn dopo aver appreso della scomparsa di Shannen Doherty e il divorzio dall’ex marito Kurt Iswarienko: “Il suo dolore e la sua sofferenza nei mesi precedenti non dovevano essere così profondi, se suo marito fosse stato un essere umano decente, avrebbe potuto mostrare un po’ di umanità alla moglie morente”.

Come ricordato dalla Furiani, l'artista avrebbe perso tutto negli anni di battaglia con il cancro











