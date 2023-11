Shannen Doherty, il cancro si è esteso alle ossa: “Non voglio morire”/ “Non ho finito di vivere e…”

Shannen Doherty e la malattia: “Non voglio morire“

Shannen Doherty ha rilasciato nuove dichiarazioni sulla sua malattia, un tumore al seno diagnosticatole nel 2015 e contro il quale sta tuttora combattendo. L’attrice, in un’intervista ai microfoni della rivista People, ha fornito ulteriori aggiornamenti che non lasciano presagire nulla di buono: il cancro, infatti, si è esteso anche alle ossa. La star di Beverly Hills, 90210 si apre nell’ultima storia di copertina di People sulla sua diagnosi di cancro al quarto stadio e su come spera di ispirare gli altri concentrandosi sul suo futuro.

“Non voglio morire“, afferma. L’attrice si dice ottimista mentre parla della malattia e, mentre continua a ricevere le cure, è più determinata che mai ad andare avanti: “Non ho finito di vivere. Non ho finito di amare. Non ho finito di creare. Non ho ancora finito di sperare di cambiare le cose in meglio. Semplicemente, non ho finito“.

Shannen Doherty, la lotta contro il cancro al seno

Il viaggio di otto anni di Shannen Doherty contro il cancro l’ha portata a riflettere sul quadro generale della sua vita, un tema che esplorerà nel suo podcast in stile libro di memorie, Let’s Be Clear with Shannen Doherty, in anteprima il 6 dicembre su iHeartRadio. Dopo la diagnosi iniziale di cancro al seno nel 2015, l’attrice ha subito una mastectomia e si è sottoposta a chemioterapia e radiazioni. Nell’aprile 2017, ha rivelato su Instagram di essere andata in remissione. Ma nel 2019, il cancro è tornato e l’anno successivo ha annunciato la sua diagnosi di cancro metastatico allo stadio 4.

“Quando ti chiedi: ‘Perché io? Perché mi sono ammalato di cancro?’ e poi ‘Perché il cancro si è ripresentato? Perché sono nella fase 4?’, che ti porta a cercare lo scopo più grande nella vita”, spiega. L’attrice spera di aumentare la consapevolezza e i fondi per la ricerca sul cancro, dimostrando al tempo stesso che le persone affette da cancro terminale hanno ancora molto da dare al mondo. “Per me è folle che non abbiamo ancora una cura“, dichiara. Infine, ammette: “Il mio ricordo più grande deve ancora arrivare. Prego. Mi sveglio e vado a letto ringraziando Dio, pregando per le cose che contano per me senza chiedere troppo. Mi connette a un potere e a una spiritualità più elevati. La mia fede è il mio mantra“.











