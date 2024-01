Shannen Doherty, nuova terapia per la cura contro il cancro/ “Un miracolo, ci sono segnali positivi”

Shannen Doherty e la nuova terapia contro il cancro

Shannen Doherty, indimenticabile protagonista di Beverly Hills 90210, torna a parlare della lotta contro il cancro che sta portando avanti ormai da anni. Dopo aver svelato di aver organizzato il proprio funerale, l’attrice ha raccontato di essersi sottoposta ad una nuova cura e di avere una nuova speranza. “Dopo quattro trattamenti non abbiamo visto davvero alcuna differenza e tutti volevano che cambiassi. E io ho pensato, ‘Continueremo con questo e vedremo’. Dopo il sesto o il settimo trattamento, abbiamo visto davvero la rottura della barriera emato-encefalica”, ha raccontato l’attrice nel suo podcast.

“Lo definisco un miracolo? Sì per me in questo momento lo è”, ha aggiunto l’attrice che, inizialmente, aveva preferito restare realista non avendo ottenuto alcun miglioramento dalla nuova cura.

Nuove speranze per Shannen Doherty

“Dopo quattro cicli non abbiamo visto miglioramenti – racconta Shannen Doherty – e tutti volevano che cambiassi e concludessi con questa terapia. Io ho ‘continuiamo e vedremo’. Dopo il sesto e settimo ciclo abbiamo visto finalmente dei miglioramenti. Se lo chiamo miracolo? Per me lo è, per me è un miracolo in questo momento. Ho puntato sulla speranza…”.

Pur essendo speranzosa, l’attrice resta molto realista: “Ma ogni giorno è un dono e ci sono così tante novità in cantiere che penso che la speranza sia troppo importante per mollare adesso. Penso che sia così importante restare positivi. Posso morire oggi, posso morire tra 20 anni, adesso non lo so quando succederà. Posso morire camminando fuori casa per un albero che mi cade addosso o un autobus che mi investe, qualunque cosa può succedere. Oppure posso morire di cancro. Ma tutto quello che posso fare è vivere ogni giorno nel modo più positivo possibile, con la speranza, abbracciandola e pensando: ‘Wow, oggi mi sveglierò di nuovo, cosa posso fare?’. Credo che la positività che porti nella tua vita aiuti tutto il tuo corpo. Penso che aiuti a combattere il cancro”.

