Shannen Doherty/ “Sto morendo, girerò dei videomessaggi per salutare i miei cari”

Non migliorano purtroppo le condizioni fisiche di Shannen Doherty. L’attrice, famosa in particolare per aver interpretato Brenda nella serie tv cult anni ’90 “Beverly Hills 90210”, e quindi anche nel remake targato 2019, lotta da anni contro il cancro, un male che la povera Shannen non riesce a sconfiggere. “Ho pensato di girare dei videomessaggi per salutare tutti i miei cari quando sarò morta“, racconta l’attrice americana in una lunga intervista rilasciata a Elle Magazine, “Ma ogni volta che arriva il momento – ha aggiunto – mi sembra troppo definitivo e irrevocabile. È difficile mettere un punto alla tua esistenza quando ti senti come se potessi vivere ancora altri 10 o 15 anni”. Shannen Doherty è consapevole che prima o poi dovrà fermarsi a ragionare seriamente sul da farsi: “Non mi sono ancora seduta a scrivere le lettere importanti, ma so di doverlo fare. Ci sono cose che devo far sapere a mia madre e voglio che mio marito capisca quel che rappresenta per me”. Come si nota dalle immagini pubblicate dal magazine, l’ex Brenda appare davvero provata, segno inequivocabile che la malattia la sta portando via piano-piano.

SHANNEN DOHERTY: “LE PICCOLE COSE SONO MAGNIFICHE”

Il tumore al seno le era stato diagnosticato per la prima volta a marzo del 2015, poi, dopo una lotta di due anni, aveva annunciato che il cancro era in remissione. A inizio di quest’anno, precisamente a febbraio 2020, il tumore era purtroppo tornato a farsi vivo, e oggi è giunto al quarto stadio. Shannen Doherty sta continuando a sottoporsi a terapie e cure: “Ho provato a fare tesoro di tutti quei piccoli momenti che generalmente le persone non vedono o danno per scontato – ha continuano sempre parlando con Elle, parole riportate dai colleghi di TgCom24.it in data 30 settembre – le piccole cose sono magnifiche. Abbiamo un pozzo infinito dentro di noi e si tratta solo di continuare a scavare per trovare la forza per affrontare le difficoltà e in modo da poter vedere tutta la bellezza”. Ad Elle, Shannen Doherty ha anche raccontato come ha dato la triste notizia ai suoi migliori amici, invitandoli in una casa presa in affitto in quel di Venice, dopo che la sua abitazione a Malibù era andata completamente in fumo a causa degli incendi che avevano devastato la California mesi prima.



