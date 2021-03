Shannon, figlia Moira Orfei “Mangiamo alla Caritas”/ Sfogo choc: “Per vivere..”

E’ uno sfogo choc quello che arriva dalla bocca di Shannon Orfei, figlia di Moira, la regina del Circo. Questo complicato anno fatto di restrizioni e chiusure ha messo in ginocchio un intero reparto dell’intrattenimento, qualsiasi sia il suo volto, compreso quello del circo che ormai da un anno, tranne una piccola boccata d’aria fresca tra luglio e agosto, ormai ha chiuso i battenti da oltre un anno, come fare a vivere quindi? Come continueranno le famiglie circensi a vivere dopo un anno di mancato lavoro e cosa ne sarà dei loro animali? Proprio a queste domande ha cercato di rispondere Shannon Orfei che all’AdnKronos ha rivelato che la situazione è davvero complicata, molto difficile, visto che lei e la sua famiglia sono costretti ad andare alla Caritas perché in un anno hanno lavorato solo tre mesi e sono fermi ormai da febbraio del 2020.

Shannon, figlia Moira Orfei “Mangiamo alla Caritas”

Il suo sfogo choc lascia tutti senza parole ma sicuramente Shannon Orfei sa bene come farsi portavoce di una categoria, come quella circense, che vive di pubblico così come il teatro, il cinema e i concerti live, con la differenza che loro sono intere famiglie con i loro animali di cui prendersi cura anche se a fine mese non ci sono entrate per nessuno: “Per fortuna, in Friuli Venezia Giulia abbiamo trovato tanta brava gente, di cuore, che ci ha aiutato. Agli animali, grazie alla Coldiretti e alla Protezione civile, non manca nulla. Ma noi non sappiamo come andare avanti”. Poi arriva il punto dolente ovvero quello delle riaperture visto che non ci sono piani e progetti in tal senso. Draghi sembra pronto a lasciare l’Italia mezza chiusa anche il mese prossimo fino al 2 maggio, ma come continueranno a vivere le famiglie in questo modo? La stessa figlia di Moira Orfei poi rilancia: “Così non possiamo andare avanti. Il nostro settore è sicuro, le normative anti covid le abbiamo seguite alla lettera. Se ci sentiamo penalizzati rispetto ad altri comparti della cultura? Assolutamente sì, basta vedere i ristori…”. Arriveranno risposte concrete adesso per loro?

