Shari è la fidanzata di Salmo?/ I rumors non si placano: sempre più vicini ma…

Shari e Salmo stanno insieme? Il gossip impazza dopo il dolce bacio del rapper sardo

Shari e Salmo stanno insieme? E’ la domanda che più attanaglia gli appassionati di gossip e i giovani fan della “coppia”, dopo i tanti rumors circolati sui giornali circa una presunta love story. I primi discorsi relativi ad un avvicinamento sentimentale sono nati nelle scorse settimane, quando Shari e Salmo sono stati pizzicati insieme in una super meta esclusiva, vale a dire Dubai. In realtà, indipendentemente dalle tante ipotesi fantasiose sulla coppia, tra la “bionda misteriosa” e il rapper sardo pare non esserci nulla, se non una grande intesa ed una collaborazione professionale.

Sanremo 2023, Suzuki Stage e alla Costa Smeralda/ Ospiti ed esibizioni prima serata

Salmo, ad ogni modo, non si è mai nascosto e in questo periodo ha condiviso diversi scatti con Shari, come ad esempio un selfie in cui la bacia dolcemente sulla guancia. Nessuna smentita o conferma da parte dei ragazzi a proposito dei rumors che li riguardano. Forse sono semplicemente concentrati sul lavoro e non vogliono amplificare le voci del momento.

Salmo é ospite a Sanremo 2023/ Amadeus: "Ci sarà la nave galleggiante"

Shari e Salmo, tante voci su un presunto flirt ma i due sarebbero unicamente concentrati sul lavoro

In tutto questo can can mediatico, dunque, non sono arrivati annunci o smentite dai diretti interessati. Così i fan sognano e pensano in grande, tralasciando il dettaglio non irrilevante che vede Shari e Salmo collaborare attivamente insieme. Non a caso la giovane Shari fa parte del Roster dell’etichetta fondata da Salmo, la Leboski 360° (distribuita da Sony Music Italy), in questo periodo concentratissima sulla ragazza che si appresta a salire sul palco dell’Ariston per la prima volta.

Shari, infatti, dopo un percorso vincente tra i giovani, si confronterà con gli altri ventisette big in gara. Insomma un momento di grande adrenalina e importanza per la carriera della ragazza, sicuramente più concentrata sulla sfida che sui rumors di gossip. Ad ogni modo, Salmo, sarà “al fianco” di Shari durante il Festival, dato che anche lui si esibirà sulla nave da crociera Costa Smeralda attraccata sulla costa sanremese.

Fedez e Salmo, il singolo Viola esce oggi/ I due ex nemici uniti nel punk-rock

© RIPRODUZIONE RISERVATA