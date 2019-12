Shari Noioso, “Stella”/ Video, un brano autobiografico e… (Sanremo Giovani)

Shari Noioso è ormai proiettata alla finale di Sanremo Giovani dove porterà “Stella”. La cantante nell’ultima puntata di Italia Sì ha dato grande dimostrazione del suo talento. La finale di oggi, 19 dicembre, decreterà il vincitore e certamente la ragazza ha ottime possibilità di successo. La sua canzone Stella è autobiografica ed è stata realizzata in un periodo particolare per la ragazza che stava vivendo un periodo molto difficile a causa della perdita di un’amica. Quindi un brano emozionale, ricco di sentimento. Quello che racconta è appunto del dolore ma anche un inno alla vita, ai momenti belli e positivi.

Shari Noioso, “Stella”: un talento acerbo

Da quello che si è visto nel suo percorso artistico è chiaro che il talento di Shari Noioso, autrice di Stella, ci sia e si vede, anche se tuttavia talvolta appare un poco acerbo. Spesso Shari è vittima dell’emozione, ma questo è più che normale se si pensa che la ragazza ha soli 16 anni. Proprio questa sua grande espressività ha fatto si che Benji e Fede la scegliessero per il loro recente duetto dal titolo Sale che è uscito ad ottobre ed è stato subito un successo. La cantante ha una bella voce e si sta imponendo nel panorama degli artisti emergenti. Questo programma e la collaborazioni che ne sono derivate saranno certamente utili per il suo futuro artistico. Nel complesso quindi è possibile affermare che certamente avrà un futuro canoro pieno e felice anche se non è così certo che riuscirà a vincere questa edizione di Sanremo Giovani.

Il fatto di essere una cantante ancora alle prime armi certamente però deve essere visto come un punto di forza e non di demerito. Se è ancora acerba sulla scena non si può fare un confronto reale con gli altri, parliamo di concorrenti che hanno anche il doppio della sua età, altri già avviati sulla scena ed è chiaro che in questo caso la comparazione fatta dai giudici non sta in piedi. Ovviamente quando ci si trova in un talent si viene posti tutti sulla stessa barca ed è anche giusto, ma bisogna fare le dovute eccezioni e comprendere caso per caso, è impossibile porre un giudizio facendo di tutta l’erba un fascio. Impossibile dimenticare la sua esibizione durante Tu si que vales al piano con la canzone Sound of Silence. È stato impossibile per il pubblico non emozionarsi. Shari è già una star di talento, da sempre appassionata di musica, ha iniziato a studiare a sette anni. L’abbiamo vista a Tu si que vales che non è riuscita a vincere ma questo le ha permesso di conquistare tantissimo apprezzamento nel pubblico con il suo inedito Scream. Ha partecipato anche come ospite al tour de Il Volo accompagnandoli per ben otto tappe del tour mondiale. A febbraio è uscito l’EP con la Warner e tante cose bollono in pentola.

