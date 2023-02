Shari, vero nome e curiosità: da Tu sì que vales a Sanremo/ Il gossip su Salmo e…

Shari, vero nome e curiosità: il gossip su Salmo

Tra gli artisti emergenti del Festival di Sanremo 2023 c’è Shari, che è anche il suo vero nome, perché si chiama Shari Noioso. Tra le curiosità c’è inevitabilmente anche il gossip, soprattutto per la collaborazione con Salmo. Infatti, ha infiammato il gossip con le voci riguardanti un possibile flirt. Tutto sarebbe partito da una serie di storie su Instagram del rapper insieme ad una ragazza misteriosa, poco prima di Capodanno. Ebbene, secondo le voci la ragazza in questione sarebbe stata proprio la giovane Shari. Né lei né Salmo hanno confermato o smentito la presunta frequentazione, ma una cosa è certa: da un punto di vista professionale le cose vanno a gonfie vele tra loro.

Infatti, Shari (che a Sanremo porta la canzone “Egoista“) fa parte del poster dell’etichetta fondata da Salmo, che si chiama Lebonski 360°. Salita alla ribalta nel 2015, quando ha partecipato alla seconda edizione di Tu sì que vales su Canale 5, ha collaborato anche con Benji & Fede nel 2019 nel singolo “Sale”, certificato disco d’oro, invece nel 2021 c’è stata la collaborazione con Salmo al singolo “L’Angelo Caduto”.

Curiosità su Shari: il salto da Tu sì que vales

La carriera di Shari è cominciata nel 2015, quando a 13 anni partecipò a Tu sì que vales. Si presentò in studio raccontando di studiare piano e canto da quando aveva sette anni, ma soprattutto con un grande classico, la ballata rock The sound of silence, cavallo di battaglia di Paul Simon e Art Garfunkel. Grazie agli apprezzamenti di giudici e pubblico arrivò in finale, ma senza riuscire a vincere. Fu per lei un punto di partenza. Qualche mese dopo la partecipazione al talent show di Canale 5, Shari uscì col suo primo Ep omonimo che comprendeva due cover. Oltre a The sound of silence, c’è anche Imagine. L’Ep venne prodotto dalla Warner Music Italy. Poi uscì il suo primo singolo, dal titolo Don’t you run, a cui seguì nel 2019, quindi a tre anni di distanza, la canzone Stella. Di sicuro si è fatta notare col suo timbro di voce particolare, su cui a Le Rane ha dichiarato: «In Italia è un po’ così. La voce la devi cantare in quel canone impostato. Io sono totalmente fuori dal canone della voce italiana. Mi mangio le parole, sono arzigogolata. Sono un po’ più strana».

