Shark 3D/ Su Italia 1 il film con Sharni Vinson e Xavier Samuel

Shark 3D, film di Italia 1 diretto da Kimble Rendall

Shark 3D va in onda su Italia 1 oggi, giovedì 16 giugno, a partire dalle ore 23.35. Si tratta di un horror del 2012 distribuito in Italia da Medusa. Il titolo originale è Bait, in Italia è uscito nelle sale il 5 settembre 2012. La regia è di Kimble Rendall, all’inizio della sua carriera ha cominciato a lavorare per importanti network televisivi tra cui la Bbc di Londra.

Kiss in the chef/ Su Canale 5 il film con Diana Amft

Ha esordito con Cut. Si è occupato anche di musica, facendo parte della band Hoodoo guru’s, ancora oggi molto acclamata nella parte settentrionale dell’America, negli Stati Uniti e nel Nord Europa. In tredici anni di carriera ha diretto due film Shark 3D e Cut il tagliagole e interpretato una pellicola Garage days. Il cast è formato da: Xavier Samuel, in diciannove anni di carriera ha interpretato ventuno film e tre serie televisive. Sharni Vinson è la protagonista femminile, in 6 anni di carriera ha interpretato cinque film, i più recenti sono: La battaglia degli imperi, Dragon Blade e Blue Crash. Altri attori sono: Martin Sacks, Adrian Pag, Phoebe Tokin, Alex Russel.

Vanguard/ Su Italia 1 il film con Jackie Chan e Yang Yang

Shark 3D, la trama del film

In Shark 3D tutto ha inizio a causa di uno tsunami che si imbatte nella città devastando qualsiasi cosa. Tra i danni che causa, c’è anche la distruzione di un supermercato che viene completamente allagato. La gente che in quel momento era nel negozio trova rifugio sopra gli scaffali che galleggiano nell’acqua. Mentre i sopravvissuti si danno da fare per cercare un modo di uscire da quella trappola, la guardia di sicurezza del supermercato, che è in mezzo all’acqua impegnata a trovare un’ancora di salvataggio, viene misteriosamente inghiottita. Diventa evidente a chi ha assistito la scena che sotto l’acqua si nasconde un enorme squalo bianco di quattro metri, trascinato nel supermercato dallo tsunami. Oltre al pericolo di essere divorati dall’enorme animale, i sopravvissuti devono fare i conti con un filo rotto che se cade nell’acqua minaccia di fulminarli tutti. Steven si offre come volontario per disinnescare l’alimentazione del filo.

SCUSATE SE ESISTO, RAI 1/ Trama e cast del film: come vedere il film in streaming

Per evitare di essere divorato dallo squalo, i suoi amici formano una gabbia di ferro con i carrelli della spesa. Riesce nell’impresa ma purtroppo perde il tubo dell’ossigeno e non riesce a riemerge: muore annegato. Jessup aiutato dai suoi amici raggiunge un pozzo di ventilazione per chiedere aiuto, ma viene travolto da una marea di granchi e finisce in acqua dove ad attenderlo c’è la bocca dello squalo che lo mangia.

Nel parcheggio Ryan, Kyle e Heather sono chiusi in macchina e prima che l’auto possa sprofondare nell’acqua, cercano di uscire fuori, ma si accorgono della presenza di un secondo squalo. I tre cercano rifugio sopra il tetto del furgone, ma l’animale li scova e gli dà la caccia, Kyle perde l’equilibrio cade in acqua e viene divorato. All’interno del supermercato i superstiti cercano una via di fuga. Solo l’astuzia e lo spirito di sopravvivenza riuscirà a portarli fuori da quell’incubo, ma molti di loro perderanno la vita.

Il video del trailer di Shark 3d













© RIPRODUZIONE RISERVATA