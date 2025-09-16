Shark - Il primo squalo, è un action sci-fi con protagonista Jason Statham che affronta un megalodonte, uno squalo preistorico realmente esistito

Shark – Il primo squalo, film su Italia 1 diretto da Jon Turteltaub

Martedì 16 settembre 2025, in prima serata, alle 21.30 su Italia 1 va in onda Shark – Il primo squalo, un film di azione e fantascienza diretto da Jon Turteltaub, noto per aver realizzato film d’avventura come National Treasure e Il mistero dei Templari. Il film, uscito nel 2019, fa parte del filone di film con al centro gli squali, che ha avuto l’avvio con il capolavoro Lo squalo (1975) di Steven Spielberg.

Il protagonista, Jason Statham, è un volto molto noto dei film d’azione, per i suoi ruoli in film come The Transporter e il ben noto Fast & Furious 7. Al suo fianco recita Li Bingbing (già vista in Resident Evil: Afterlife e The Meg), Ruby Rose (famosa per Pitch Perfect 3 e Batwoman), e Rainn Wilson. La sceneggiatura è scritta da Dean Georgaris, mentre la colonna sonora è di Harry Gregson-Williams (famoso per il suo lavoro su Le cronache di Narnia), La fotografia è invece di Tom Stern.

La trama del film Shark – Il primo squalo: Jason Statham alle prese con un bestione preistorico

Shark – Il primo squalo inizia con una scena ad alta tensione: il subacqueo esperto Jonas Taylor (Jason Statham) deve salvare un gruppo di scienziati che si trovano intrappolati a bordo di un sottomarino sul fondo dell’oceano, minacciati da una creatura sconosciuta. Durante la missione, il sottomarino viene distrutto da un gigantesco squalo preistorico, il megalodonte, una creatura che si pensava estinta milioni di anni fa.

Taylor, che ha già avuto un incontro con lo squalo anni prima, è costretto a tornare sul campo per salvare il gruppo e fermare la terribile bestia. Il megalodonte, infatti, non solo è gigantesco, ma è anche incredibilmente aggressivo e sembra avere una predilezione per i luoghi profondi e oscuri dell’oceano. Taylor, affiancato dalla scienziata Suyin (Li Bingbing) e dal team, dovrà affrontare diversi momenti difficili e le proprie paure passate, per salvare la vita dei suoi compagni e, soprattutto, per fermare il megalodonte, che sta minacciando le acque vicino a una stazione di ricerca oceanografica…

