Shark Il Primo Squalo/ Su Italia 1 il film con Jason Statham

Shark Il Primo Squalo, film di Italia 1 diretto da Jon Turteltaub

Shark Il Primo Squalo va in onda oggi, domenica 4 settembre, su Italia 1 a partire dalle ore 21.20. Si tratta di un film del 2018 diretto da Jon Turteltaub e prodotto da Stati Uniti e Cina. Si tratta di un horror con ambientazione fantascientifica, tratto dal romanzo MEG di Steve Alten.

La sceneggiatura è curata da Dean Georgarsis, Erich Hoeber e Jon Hoeber. La distribuzione in Italia è stata curata con buon successo dalla Warner Bros. Nel cast, Jason Statham, Li Bingbing, Rainn Wilson, Ruby Rose e Jessica McNamee.

Shark Il Primo Squalo, la trama del film

Leggiamo la trama di Shark Il Primo Squalo. Jonas Taylor (Jason Statham) è un sub della Marina americana, impegnato a salvare un’equipe di scienziati rimasti intrappolati in profondità, in un sottomarino nella Fossa delle Filippine. Mentre tenta di salvare gli ultimi superstiti, si accorge che qualcosa non va: le pareti del sottomarino sembrano danneggiate da un essere misterioso. Decide così di allontanarsi, salvandosi dall’esplosione del sottomarino.

Il Dr. Heller non crede al racconto di Taylor, convinto che l’essere misterioso di cui il sub continua a raccontare, sia in realtà il frutto di una psicosi sviluppata dopo l’esplosione. 5 anni più tardi, su un sottomarino immerso nell’Abisso Challenger si ritroverà anche l’ex moglie di Taylor, Lori (Jessica McNamee) messa in pericolo da un attacco al sottomarino, da parte di una creatura misteriosa..

Suyin (Li BingBing), l’oceanografa che si occupa della spedizione, cerca di salvare l’equipaggio da sola, mentre il padre parte per la Thailandia alla ricerca di Taylor, il solo che può salvare la spedizione e Lori. Durante le operazioni di salvataggio, la misteriosa creatura lotta contro i protagonisti, cercando di distruggere il sottomarino. Alla fine, Taylor scoprirà la verità sulla misteriosa creatura proveniente dagli abissi.

