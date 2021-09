SHARK IL PRIMO SQUALO/ Su Italia 1 il film tratto dal romanzo intitolato MEG

Shark – Il Primo Squalo non ha una sceneggiatura originale. Difatti, la storia del film viene raccontata nel romanzo intitolato MEG, uscito nell’anno 1999 e scritto da Steve Allen. Le riprese del film sono state effettuate a West Auckland, in Nuova Zelanda. Per realizzare questo film, la produzione ha investito davvero tanto. Difatti, il budget totale speso per la realizzazione della pellicola oscilla tra i 130 e i 180 milioni di dollari. Tuttavia, l’incasso al botteghino è stato eccezionale, visto che secondo alcuni dati, la pellicola ha guadagnato 530 milioni di dollari circa. Su Rotten Tomatoes invece, il film ha avuto giudizi negativi, visto che la percentuale di apprezzamenti è abbastanza bassa, appena il 45% dei critici gli ha dato la sufficienza. Tra i tanti volti all’interno del cast del film troviamo anche Masi Oka nel ruolo di Toshi. Nato a Tokyo il 27 dicembre del 1974 questi ha debuttato al cinema nel 2002 in Austin Powers in Goldmember di Jay Roach. Ha recitato anche per Peter Seagal e Adam Wingard.

Shark il primo squalo su Italia 1

Shark Il primo squalo animerà la prima serata di oggi, 10 settembre, a partire dalle ore 21:20 su Italia 1. Si tratta di un film che ha debuttato nell’anno 2018 ed appartiene ai generi fantascienza, azione e thriller. Il regista di questo film è Jon Turteltaub mentre la sceneggiatura è stata scritta da Dean Georgaris, Erich Hoeber e Jon Hoeber.

All’interno del cast del film sono presenti numerosi attori famosi come Jason Statham, Li Bingbing, Rainn Wilson, Ruby Rose, Cliff Curtis e Robert Taylor. Le musiche del film sono state composte dal maestro Harry Gregson-Williams mentre la fotografia è stata curata da Tom Stern.

Shark il primo squalo, la trama del film

Leggiamo da vicino la trama di Shark il primo squalo. Jonas Taylor è un sub e un esploratore marino che lavora per la Marina degli Stati Uniti d’America. Jonas è stato testimone di un evento spaventoso. Durante una sua missione nella fossa delle Filippine, ha visto dei danni provocati ad uno scafo di una nave da parte di una creatura gigantesca. Jonas non ha mai dimenticato quell’incontro, neanche quando gli viene offerto un nuovo lavoro da parte del miliardario Jack Morris.

Quest’ultimo, unito al dottor Zhang sta creando un impianto subacqueo gigante per riuscire ad esplorare la fossa delle Marianne. Tuttavia, questa missione non andrà per il verso giusto e l’intero gruppo del quale fa parte anche Jonas si ritroverà a dover catturare lo squalo più grande mai esistito. Difatti, il team scoprirà un incredibile nuovo ecosistema, mai esplorato prima che farà ricredere gli scienziati della squadra. Tuttavia, i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo in questo film e nulla è come sembra, anche quando tutto pare essersi concluso in modo vittorioso.

