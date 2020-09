Shark il primo squalo/ Video, su Italia 1 il film con Jason Statham (13 settembre)

Shark il primo squalo va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, domenica 13 settembre, a partire dalle ore 21:30. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America in coproduzione con la Cina nel 2018 da diverse case cinematografiche con la distribuzione gestita dalla Warner Bros. La regia di questo film è stata curata da Jon Turteltaub come soggetto tratto dal romanzo MEG scritto da Steve Allen mentre l’adattamento della sceneggiatura è stato curato da Dean Georgaris, Erich Hoeber e Jon Hoeber. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Harry Gregson-Williams, la scenografia porta la firma di Grant Major e nel cast figurano tra gli altri Jason Statham, Li Bingbing, Rainn Wilson, Ruby Rose, Winston Chao, Cliff Curtis e Page Kennedy.

Shark il primo squalo, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Shark il primo squalo. All’altezza delle Fosse delle Filippine, un sottomarino nucleare della Marina degli Stati Uniti durante un’esplorazione dei fondali per motivi legati a ricerche scientifiche, rimane intrappolato e non più in grado di riemergere. La Marina degli Stati Uniti, allora invia una nave di soccorso con a bordo un sub di grande esperienza, il cui nome è Jonas. L’uomo inizia le proprie immersioni e poco alla volta porta in superficie i vari componenti dello staff che stavano lavorando a questa ricerca scientifica. A un certo punto, mentre sta evacuando le ultime persone, si rende conto che una creatura dalle dimensioni mastodontiche urta una parte molto delicata del sommergibile.

Resosi conto della situazione e di come il dispositivo sia in procinto di esplodere, decidere di sacrificare gli ultimi due scienziati rimasti a bordo del sommergibile per portare in salvo tutte le altre persone presenti sulla nave di soccorso. La sua intuizione si dimostrerà esatta in quanto, pochi secondi più tardi, il sottomarino esploderà drammaticamente ponendo fine alla vita dei due ricercatori scientifici.

Una volta tornato a terra ferma, l’uomo racconta ad un dottore l’esperienza vissuta e soprattutto la presenza di una creatura dalle dimensioni spropositate. Il dottore non crede alla veridicità del racconto ed anzi evidenzia la possibilità che il sub possa essere stato esposto troppo a lungo ad una pressione eccessiva, per cui affetto da psicosi. 5 anni più tardi da questo episodio, una nuova missione di natura scientifica sta per esplorare la profonda Fossa delle Marianne. Una missione scientifica che è stata voluta da un importante miliardario, il quale si è voluto dotare di tutti i più esperti del settore ed in particolar modo con lo stesso il dottore che visitò il sub ed altri esponenti della Marina Militare degli Stati Uniti d’America.

Anche in questo caso, la situazione ad un certo punto si dimostrerà drammatica, con il sommergibile utilizzato per la ricerca che viene a scontrarsi con un oggetto non identificato dalle dimensioni piuttosto importanti. Si dimostrerà che la causa di questo malfunzionamento, e quindi del rischio di morte per tutti i vari componenti dell’equipaggio, sia dovuto ad uno squalo dalle dimensioni straordinariamente grandi e molto aggressivo. Toccherà allo stesso sub organizzare una nuova missione di recupero che si dimostrerà drammatica e molto complessa.

Video, il trailer del film "Shark il primo squalo"





