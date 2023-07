Shark Tale, Italia 1/ Film d’animazione DreamWorks con tante stelle alle voci, oggi, domenica 30 luglio 2023

Shark Tale, trittico alla regia con Vicky Jenson, Bibo Bergeron e Rob Letterman

Domenica 30 luglio, andrà in onda, nel pomeriggio di Italia 1 alle ore 16,30, il film d’animazione del 2004 intitolato Shark Tale.

La pellicola è prodotta dalla DreamWorks e diretta da Vicky Jenson, Bibo Bergeron e Rob Letterman.

Jenson è un regista statunitense d’animazione della DreamWorks Animation e Disney, famoso per aver diretto Shrek; anche Bergeron ha da sempre lavorato nel campo dell’animazione, curando dapprima El Dorado e in seguito Un Mostro a Parigi; infine Letterman ha diretto, sempre per la DreamWorks, Mostri contro alieni.

Io, Loro e Lara, Rete 4/ Carlo Verdone in una commedia insolita, oggi, sabato 29 luglio 2023

Un cast stellare al doppiaggio, anche quello italiano

I personaggi hanno la voce di alcuni dei più importanti nomi del mondo dello spettacolo hollywoodiano infatti Oscar è interpretato da Will Smith, Don Lino da Robert De Niro, Angie da Renée Zellweger, Lenny da Jack Black, Lola da Angelina Jolie e infine Sykes da Martin Scorsese.

Anche per quanto riguarda il doppiaggio italiano possiamo vantare alcuni nomi davvero importanti come Tiziano Ferro, Luca Laurenti e Luisa Corna.

Mai fidarsi di mia figlia, Rai 2/ Follia omicida nel film diretto da Ian Niles, oggi, sabato 29 luglio 2023

La trama del film Shark Tale: le avventure di Oscar, un adorabile pesciolino chiacchierone e fanfarone

Shark Tale racconta la storia di Oscar, un tenero pesce pulitore che si occupa di lavare le balene. Il protagonista però ha un grande sogno: riuscire un giorno a fare carriera e diventare un importante personaggio del Reef.

Un giorno il suo capo, Sykes, chiede a Oscar di aiutarlo ad ottenere 5 mila cucozze, poiché è minacciato dal boss Don Lino.

Il piccolo pesce cerca in ogni modo di ottenere quella somma, grazie anche all’aiuto di Lola, un bellissimo pesce angelo, che gli dona una perla molto preziosa. Oscar riesce a rivendere la perla, ma purtroppo invece che portare il denaro al suo capo, decide di scommettere tutto all’ippodromo, perdendo l’intera somma.

Ritorno al futuro - Parte III, Italia 1/ Ultimo capitolo della trilogia cult, oggi, sabato 29 luglio 2023

Questo provocherà la rabbia del capo di Oscar che deciderà di farlo torturare, ma in suo aiuto arrivano i figli del boss, Lenny e Frankie. Nella confusione, quest’ultimo farà finta di essere morto e così tutti inizieranno a pensare che Oscar sia un valoroso scanna-squali.

Il protagonista riesce finalmente ad ottenere ciò che voleva e a diventare famoso in tutto il Reef ma, come si sa, le bugie hanno le gambe corte, anzi in questo caso le pinne…











© RIPRODUZIONE RISERVATA