Shark Tale, film su Italia 1 della DreamWorks Animation

Domenica 8 giugno 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 16:20, il film d’animazione dal titolo Shark Tale.

Si tratta di un progetto cinematografico prodotto da DreamWorks nel 2004 con la regia di Rob Letterman (Mostri contro alieni, I fantastici viaggi di Gulliver, Pokémon: Detective Pikachu), Vicky Jenson (Shrek, Spellbound – L’incantesimo) e Bibo Bergeron (La strada per El Dorado, Un mostro a Parigi).

La parte musicale è, invece, opera di Hans Zimmer, uno tra i compositori più prolifici del mondo cinematografico degli ultimi anni (Il Re Leone, Rain Man – L’uomo della pioggia, Thelma & Louise, Il gladiatore, Madagascar).

Per quanto riguarda il doppiaggio originale di Shark Tale vediamo coinvolti alcuni grandi nomi di Hollywood, tra cui: Will Smith, Robert De Niro, Renée Zellweger, Jack Black, Angelina Jolie e Martin Scorsese.

Il doppiaggio italiano di Shark Tale è invece curato da: Luisa Corna, Luca Laurenti, Tiziano Ferro, Stefano De Sando, Laura Cosenza e dal duo comico dei Pali e Dispari.

La trama del film Shark Tale: un pesciolino che sogna di diventare una celebrity

Shark Tale segue le avventure del coraggioso Oscar, un semplice pesce pulitore che nutre dentro di sé il sogno di diventare un giorno una personalità di rilievo del Reef.

La situazione si complica quando Sykes, il suo superiore, chiede il suo aiuto per mettere insieme 5000 cucozze (paragonabili ai dollari) per saldare un debito con il temibile Don Lino.

Oscar inizia, così, a cercare un modo per mettere insieme questo denaro e per fortuna accorre in suo aiuto l’affascinante Lola, che gli regala una perla di grande valore.

Purtroppo, invece che portare il gruzzolo ottenuto al suo capo, il pesce pulitore decide di scommettere l’intera somma all’ippodromo, perdendo miseramente.

Per il protagonista sembra non esserci più alcuna possibilità di scampo, ma inaspettatamente i figli di Don Lino decidono di aiutarlo fingendosi morti durante lo scontro e tutti gli abitanti del Reef iniziano a pensare che lui sia un potente scanna-squali.

La sua fama si diffonde velocemente e Oscar realizza il sogno di essere una celebrità, ma la verità è sempre pronta a sbucare dietro l’angolo: riuscirà il protagonista a nascondere il suo segreto o il suo castello di bugie crollerà inesorabilmente?