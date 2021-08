Sharm El Sheikh un’estate indimenticabile, Canale 5/ Enrico Brignano ci fa sorridere

Sharm El Sheikh un’estate indimenticabile, film con Giorgio Panariello

Sharm El Sheikh un’estate indimenticabile va in onda oggi, 21 agosto 2021, su Canale 5 a partire dalle ore 21.20. Protagonista del film è Enrico Brignano, comico attore di scuola Gigi Proietti, cresciuto soprattutto nei teatri o in ‘Zelig’, all’inizio amato dal pubblico italiano per la unga serie ‘Un medico in famiglia’, ma la produzione ha voluto porre al suo fianco una spalla (chi sia la spalla di non lo si sa con esattezza), nella fattispecie Giorgio Panariello, imitatore, mattatore televisivo, comico, attore, personaggio che ha saputo negli anni mostrare anche un volto umano che l’ha reso ancora più amato dal pubblico. Per completare un cast brillante e divertente anche Maurizio Casagrande, collaboratore storico di Vincenzo Salemme, attore partenopeo e sceneggiatore di diverse commedie e storie per la televisione.

Tra le varie presenze anche Michela Quattrociocche, anch’essa talento a volte sprecato nei mille cinepanettoni interpretati, nonostante abbia iniziato la sua fulgida carriera assieme a Moccia, quindi nel filone young adult, con il film ‘Scusa ma ti chiamo amore’ e nel 2020 sia stata chiamata per il ritorno di Loretta Goggi come protagonista al cinema con ‘Burraco fatale’, un film nel quale è presente anche Claudia Gerini e Caterina Guzzanti.

Sharm El Sheikh un’estate indimenticabile, la trama del film

Andiamo a leggere la trama di Sharm El Sheikh un’estate indimenticabile. Fabio Romano decide inaspettatamente di prendere con sé la famiglia intera e portarla in Egitto per una vacanza a Sharm El Seikh, uno slancio inaspettato. Per quale motivo Romano decide tutto ciò.

La cosa nasce per motivi utilitaristici: il suo concorrente diretto sul posto di lavoro potrebbe insediare la sua posizione in un momento nel quale il suo capo sta decidendo chi dei due portare con sé nel futuro, cosa che fa tremare Fabio la cui professione è quella di agente assicurativo. In ogni caso la decisione è presa e i Romano al completo partono in aereo destinazione costa del Sinai.

I problemi sono ora due e non di poco conto: Fabio Romano odia il mare e il suo rivale nel lavoro ha a sua volta deciso di partire anch’esso per Sharm El Seikh; in questo modo la concorrenza è ancora più spietata e le gag comiche sono a raffica in un film divertente, una commedia all’italiana classica con un crescendo di doppi sensi e situazioni paradossali.

Video, il trailer del film “Sharm El Sheikh un’estate indimenticabile”





