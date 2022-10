Sharon Fonseca, compagna Gianluca Vacchi/ Lui: “mi ha insegnato cos’è l’amore”

Sharon Fonseca e il primo incontro con Gianluca Vacchi

Sharon Fonseca è la compagna di Gianluca Vacchi che ha avuto un colpo di fulmine per la modella. Proprio così, la storia d’amore tra l’imprenditore ed influencer e la giovanissima modella venezuelana è nato quasi per caso. A rivelarlo è stato proprio Vacchi che, intervistato da Mara Venier a Domenica In, ha raccontato: “come tutte le cose nascono per attrazione estetica: io sono andato in camerino perché stavo facendo un video di una mia canzone e l’ho vista e quasi mi sono schiantato contro un van. Sono rimasto folgorato da Sharon, completamente rapito e in quel momento il video che dovevo fare non aveva più alcuna importanza”. Tutto è iniziato in quel preciso momento con Gianluca visibilmente colpito dalla bellezza di Sharon.

“Volevo parlare con lei ma c’erano i ciak, ho cercato di essere educatamente maleducato” – ha proseguito l’imprenditore che ha poi fatto una vera e propria dichiarazione d’amore alla compagna: “Sharon mi ha insegnato cos’è l’amore, è un mix straordinario di chimica, sentimento, anima e mi ha insegnato ad amare di più la vita”.

Sharon Fonseca: “Gianluca Vacchi è un signore d’altri tempi”

Gianluca Vacchi è follemente innamorato della sua compagna Sharon Fonseca da cui ha avuto anche la piccola Blu Jerusalema. Si tratta della prima figlia per l’imprenditore che ha detto: “E’ il dono più bello della nostra vita, siamo innamorati”. Anche la compagna ha speso parole di grande amore ed affetto per il compagno visto che, dalle pagine del settimanale spagnolo Hola, ha dichiarato: “penso di essermi innamorata quando l’ho conosciuto per davvero. Il Gianluca che non si vede ad occhio nudo è un signore d’altri tempi e questa è una delle cose che più mi ha affascinato di lui. Gian ha uno dei cuori più grandi e sensibile che ho incontrato nella mia vita. Così, a poco a poco, mi ha conquistato, e continua a farlo ogni giorno quando vedo come si prende cura della nostra principessa”.

Che dire un amore che prosegue a gonfie vele quello tra Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca. Chissà che presto non possano dare una sorellina o un fratellino alla piccola Blu Jerusalema!











