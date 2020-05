Sharon Fonseca incinta, Gianluca Vacchi diventa papà/ “madre perfetta per mio figlio”

Pubblicità

Gianluca Vacchi diventa papà per la prima volta. Il popolare instagramer, nonché imprenditore bolognese, ha dato la lieta notizia con un video pubblicato sul proprio account Instagram. La sua fidanzata, Sharon Fonseca, è incinta. Gianluca Vacchi, diventato famoso grazie ai divertenti balletti e alle sue gag social, si è dato una bella calmata e a quanto pare ha deciso di mettere su famiglia. Dopo alcune relazioni sentimentali piuttosto travagliate, il simpatico instagramer ha trovato la persona giusta con cui condividere il resto della vita, ma non solo: la madre perfetta per suo figlio. E’ lui stesso a tessere le lodi della sua fidanzata nel filmato postato su Instagram in occasione della festa della mamma: “Oggi è la festa della mamma e ovviamente i miei primi pensieri vanno a mia mamma. Voglio dire anche che la mamma perfetta per mio figlio è Sharon. Sono molto felice di annunciare e condividere con voi la notizia: io e Sharon aspettiamo un bambino e lei sarà la mamma che ho sempre sognato”, ha detto.



