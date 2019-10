Sharon Macrì e Damiano Coccia Er Faina/ La “fainessa” conquista i riflettori: “Unica”

Damiano ‘Er Faina’ Coccia e la fidanzata Sharon Macri sono stati tra i maggiori protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island Vip. Questa seconda edizione sta per chiudere i battenti ma con una scoperta inaspettata: quella della “fainessa”. La fidanzata di Damiano è infatti diventata un vero e proprio mito e non solo per Alessia Marcuzzi. La ragazza ha infatti conquistato anche i complimenti di Maria De Filippi nel corso della sua ospitata a Uomini e Donne, quando si è a lungo parlato della sua frase “Ma io ho sonno!” alla richiesta del falò del suo fidanzato. Sharon ha conquistato la stima di moltissimi telespettatori di Temptation Island Vip, che sperano adesso di ritrovarla anche in altri appuntamenti televisivi. Ma cosa ne direbbe il suo gelosissimo fidanzato? (Aggiornamento di Anna Montesano)

Sharon Macri e Damiano Coccia “Er Faina”, tante critiche per lui

Giro di vite sulla presenza sui social per Damiano ‘Er Faina’ Coccia e la fidanzata Sharon Macrì. Conclusa l’esperienza di Temptation Island Vip 2, lo Youtuber è finito nel mirino di Tina Cipollari per via di alcuni insulti che le ha diretto durante una conversazione con uno dei suoi figli. Er Faina però ha sottolineato di essere innocente e ha deciso di pubblicare le chat avute con il ragazzino. Da quel momento in poi però tutto tace, soprattutto per quanto riguarda la coppia. Damiano e Sharon compaiono solo in una foto fatta a Ponte di Nona, davanti al bancone dei salumi e con tanto di prosciutti appesi al soffitto. Uno scatto tenero che dimostra quanto siano uniti, che di sicuro ha colpito i fan felici di rivederli ancora una volta insieme. Da quel momento in poi però non spuntano alcuni post sul profilo di Damiano: che cosa può essere successo?. Questo strano silenzio però non impedisce a Coccia di usare come sempre le Stories, dove spunta tra l’altro un attacco a Barbara d’Urso. Dopo aver pubblicato una clip della conduttrice, collegata ad una delle dirette dello scorso Grande Fratello, il romano si è lanciato verso l’ennesima invettiva: “Non ci credo. L’hai detto finalmente, ti stimo. La sincerità paga sempre amica mia. Però più che cretina se n’imbecille”.

Sharon Macri e Damiano Coccia “Er Faina”, Temptation Island Vip 2019: gli attacchi verso Barbara D’Urso

Continuano gli attacchi di Damiano ‘Er Faina’ Coccia verso Barbara d’Urso. Questa volta Temptation Island Vip 2 non c’entra nulla, così come la fidanzata Sharon Macri, con cui si è concesso una domenica di compere in un grande centro di fai-da-te. Lo Youtuber di solito impiega le sue Storie per parlare di calcio, fanta o reale che sia, ma in assenza della Serie A in tv ha dirottato lo sguardo verso le altre offerte delle emittenti. E così l’occhio di Er Faina è caduto in particolare su Live – Non è la d’Urso, che ha sbirciato solo per pochi istanti. Giusto il tempo di fare una Storia per i followers. Non contento, diverse ore più tardi il romano ritorna ancora sull’argomento e questa volta specifica il suo pensiero sugli show di Carmelita: “Ho rivisto dieci minuti di quel programma della d’Urso… un pollaio. Tutti a strillà. Ma che è sta monnezza, che è”. Tutto questo preannuncia forse una prossima ospitata nel salotto dursiano oppure Er Faina sta solo cercando di attirare l’attenzione? Intanto Tina Cipollari non ha ancora avuto modo di parlargli in seguito alla pubblicazione delle chat incriminate con il figlio, dove secondo lei l’avrebbe insultata in modo pesante. Ci sarà un altro round?

Damiano ‘Er Faina’ Coccia, la dichiarazione alla fidanzata: “Ti amo Fainessa”





