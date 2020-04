Sharon Stone/ “Ci stiamo passando tutti l’auto-quarantena fa uscire emozioni sepolte”

Pubblicità

Sharon Stone ha fatto un piccolo tuffo nel passato sui social. In questi giorni, la nota attrice infatti ha pubblicato una foto di un po’ di anni fa e “Ai tempi in cui i ragazzi erano piccoli”. O meglio due dei due figli, visto che la Stone ha adottato Roan Joseph Bronstein nel 2000, quando era ancora sposata con il secondo marito Phil Bronstein, per poi allargare la famiglia con Laird Vonne (2005) e Quinn Kelly Stone (2006), adottati in seguito al loro divorzio. Clicca qui per guardare la foto di Sharon Stone. Oggi, martedì 28 aprile 2020, Sharon Stone sarà inoltre uno degli ospiti internazionali che vedremo nella prima serata di Rai 1 grazie al concerto evento Un giorno nuovo – Andrea Bocelli. I due artisti si sono incontrati cinque anni fa in occasione della cena di gala per promuovere l’evento solidale Celebrity Fight Night. In questo periodo di quarantena, l’attrice invece ha scelto di dedicarsi ai fornelli, a qualche coccola ai suoi due cagnolini e ha deciso di seguire la strategia del no make-up. In barba alle foto di copertina che per tanto tempo hanno affollato il suo profilo social.

Sharon Stone, una rivoluzione in corso

Sharon Stone è in piena rivoluzione e non intende fermarsi. In queste settimane di clausura forzata, la diva di Hollywood ha scelto infatti di dedicarsi all’arte e di realizzare i suoi primi quadri. La prima opera è stata una peonia rosa che ha condiviso subito su Instagram, a distanza di alcune settimane da quando, seguendo il consiglio di alcuni amici, ha scelto di mettersi da sola in quarantena. Anche se in realtà, come ha confessato in un altro post, ha usato un ‘barbatrucco’ per riuscire a realizzare il quadro. “Il mio primo tentativo di dipingere senza seguire i numeri”, ha precisato condividendo un auto-ritratto. “Ci stiamo passando tutti, l’auto-quarantena fa uscire emozioni sepolte”, ha confessato poi sui social in questi ultimi tempi, ad oltre un mese di distanza dal suo 62° compleanno. Sharon infatti ha organizzato un party lo scorso 8 marzo, ma la paura del Coronavirus l’ha spinta già allora a correre ai ripari, chiedendo l’intervento del personale medico. Così infermieri e medici hanno monitorato la salute dello staff del catering, dice il giornale Metro, ma anche quella di tutti gli ospiti che l’hanno raggiunta a casa. E pensare che qualcuno, quel giorno, ha pensato persino che la Stone avesse un po’ esagerato.

Foto, Flashback Friday

Visualizza questo post su Instagram #FlashbackFriday Back when the boys were wee Un post condiviso da Sharon Stone (@sharonstone) in data: 24 Apr 2020 alle ore 11:09 PDT





