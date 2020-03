Sharon Stone, frasi choc sulla quarantena da Coronavirus/ “Dovremmo farlo più spesso”

Nei giorni scorsi Sharon Stone si era dimostrata paladina della giustizia lanciando il suo messaggio di solidarietà all’Italia in questo momento difficile e sconvolgente in cui i morti sono all’ordine del giorno e il dolore delle famiglie è immenso. Al grido di “Vi mando tanto amore e supporto”, la famosa attrice ha rilasciato un video in cui si è mostrata vicina al nostro Paese con il quale ha avuto sempre un rapporto speciale ma in queste ore è successo qualcosa che nessuno si aspettava anche se c’è chi continua a supportarla e difenderla. Ma di cosa stiamo parlando? Qualche giorno fa l’attrice scriveva: «Stiamo tutti lavorando da casa e supportiamo i nostri cari. Supereremo questo momento insieme. Credete in voi stessi, abbiate molta fede. I sentimenti positivi fanno bene al sistema immunitario. Quindi cercate di essere felici, cercate di essere positivi, io vi mando tanto amore e tanto supporto”.

SHARON STONE E LE SUE FRASI CHOC SULLA QUARANTENA DA CORONAVIRUS

Oggi, però, Sharon Stone sembra quasi felice di questa quarantena e tutto per via della natura pronta ad impadronirsi del nostro pianeta quasi come se fosse un segno del destino. I cigni sono tornai a Venezia, le acque dei canali hanno cambiato colore, i Delfini nuotano al largo della Sardegna e le anatre fanno il bagno a Fontana di Trevi. A queste foto tutte italiane che stanno facendo il giro del mondo ci sono i dati sul calo dello smog e dell’inquinamento nelle grandi città e dell’interno pianeta e così l’attrice sembra quasi pronta a “rifarlo” ancora: “Mentre in Italia si attraversa la quarantena per il Coronavirus, i cigni appaiono nei canali di Venezia, e i delfini nuotano giocosamente. La Natura ha semplicemente premuto il tasto reset nelle tutt’a un tratto chiare acque dei canali di Venezia e al largo di un’Italia rinchiusa. Immaginate se tutti noi venissimo messi da parte, cosa potrebbe diventare il nostro pianeta al di là dei nostri sogni più selvaggi? Basterebbe che l’intero pianeta lavorasse da casa per una settimana al mese“. Forse l’attrice non ha tutti i torti ma il rispetto dei morti e del dolore in questo momento ha sicuramente la precedenza.

Ecco il post che ha indignato l’opinione pubblica:





