Sharon Stone: “Ho perso la metà dei miei soldi”/ “La faccenda delle banche…”

Sharon Stone è stata premiata con un riconoscimento “al coraggio” giovedì scorso, in occasione del gala di beneficenza “An Unforgettable Evening”, organizzato da una fondazione per la ricerca sul cancro, come spiega il Paris Match. Nel discorso di ringraziamento, l’attrice ha chiesto al pubblico in sala di donare per la ricerca oncologica nonostante il periodo di crisi economica, che non ha lasciato indenne neanche lei. “E in questo momento è anche coraggio, perché so sulla mia pelle cosa sta succedendo”, ha spiegato emozionata.

La malattia e la morte del fratello

Nel suo intervento sul palco, Sharon Stone ha ricordato anche la morte del fratello Patrick, avvenuta lo scorso mese a seguito di una malattia cardiaca. “Mio fratello è appena morto. Non è un momento facile per nessuno di noi. È un momento difficile nel mondo, ma vi dico che non sto chiedendo a nessun politico di dirmi cosa posso e non posso fare. Come posso e non posso vivere, e qual è o non è il valore della mia vita. Quindi alzati. Alzati e dì quanto vali. Io ti sfido. Questo è il coraggio”, ha concluso l’attrice.

Sharon pochi mesi fa ha raccontato su Instagram di aver avuto dei problemi di salute a sua volta: “Ho appena avuto un’altra diagnosi errata e subìto una procedura medica sbagliata. Questa volta doppia epidurale. Con il peggioramento del dolore sono andata a chiedere un secondo parere. Ho un grosso tumore fibroide che deve essere rimosso“.

