Sharon Stone, la malattia della madre e le ultime parole prima di morire: “Mi disse che…”

La celebre attrice Sharon Stone ha rilasciato dichiarazioni alquanto roboanti sul suo passato e sulla sua vita privata. Parlando ai microfoni del Corriere della Sera, la classe 1958 – interprete di Catherine Tramell in Basic Instinct, Lenore Osgood in Ratched e Laurel Hedare in Catwoman – ha parlato di alcuni episodi traumatici che hanno segnato la sua vita. Ricorda ancora molto nitidamente, purtroppo, l’evoluzione negativa del rapporto con la madre ormai irrimediabilmente malata. “Non aveva indole solare, mi diceva cose terribili…”, ha spiegato Sharon Stone. Pochi giorni prima di morire insultò sua figlia senza pietà, forse in preda ad un delirio.

“Mi disse che parlavo troppo e che le facevo venire voglia di suicidio. Non riusciva proprio a trovare tenerezza e pace dentro di sé”, continua l’attrice. La sessantasettenne statunitense ammette di aver sofferto moltissimo in passato, non solo per mamma, ma anche per gli abusi subito per mano del nonno.

Sharon Stone, le confessioni choc sul nonno violento: “Me ne sono andata in tempo”

“Quando l’ho dichiarato nel mio libro, hanno dato tutti di matto…”, confida l’attrice. Proprio ai microfoni de Il Corriere, racconta che anche sua mamma subì delle violenze dalla stessa persona. Una volta “notarono che la schiena era ricoperta di cicatrici e sangue”, racconta senza freni Sharon Stone. “Gli abusi subiti penso siano la causa dell’infermità mentale di tutte le sue sorelle”, ha dichiarato ancora la celebre showgirl.

Purtroppo anche l’attrice è andata incontro allo stesso destino di mamma, fortunatamente però si è allontanata dall’uomo prima che la situazione degenerasse irrimediabilmente. “Mi sono allontanata da lui intorno prima che le molestie sessuali nei miei confronti diventassero più pressanti”, sottolinea con un velo di amarezza l’attrice americana.

