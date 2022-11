Sharon Stone rivelazione choc/ “Ho un tumore fibroide che deve essere rimosso”

Sharon Stone rivela di avere un tumore: le sue parole sui social

Sharon Stone dovrà sottoporsi a un’operazione per rimozione di un “grosso tumore fibroide”. L’attrice che accusava da tempo dei dolori molto forti e ha, dunque, deciso di fare un consulto medico. E’ venuto fuori che la star hollywoodiana ha un tumore benigno che deve essere rimosso il prima possibile.

A raccontarlo è la stessa Sharon Stone su Instagram che, come riporta Today, dichiara: “Ho appena avuto un’altra diagnosi errata e subìto una procedura medica sbagliata. Questa volta doppia epidurale. Con il peggioramento del dolore sono andata a chiedere un secondo parere. Ho un grosso tumore fibroide che deve essere rimosso“. Così l’attrice ha parlato con evidente costernazione ai suoi fan che sono preoccupati per la salute della loro beniamina. Il dolore persistente della diva del cinema, l’ha allarmata e spinta a chiedere un secondo parere medico scoprendo la triste verità.

Sharon Stone e l’importanza della prevenzione medica: “Può salvarvi la vita”

Sharon Stone ha scoperto di avere un tumore fibroide, dopo un secondo consulto medico. L’attrice aveva fatto una prima visita, ma le era stato assicurato non avere nulla di allarmante. Solo dopo aver chiesto un secondo parere medico ha scoperto di avere questo terribile male.

Proprio da questa esperienza Sharon Stone, come riporta Today, ha deciso di lanciare un messaggio ai suoi fan sui social: “Donne soprattutto: cercate un secondo parere. Può salvarvi la vita. Non mollate”. L’attrice ha voluto insistere sul tema della prevenzione e sull’importanza di ascoltare più pareri medici. Per rassicurare i fan, infine, ha aggiunto: “Grazie per l’attenzione, va tutto bene”. La star hollywoodiana ha affrontato un tema molto delicato che, ancora oggi, può considerarsi un tabù per tanti. Si attendono ulteriori notizie, in seguito, sullo stato di salute della nota attrice di Basic Instinct.

