Moussa Sangare è in carcere con l'accusa di aver ucciso per futili motivi Sharon Verzen: a IgnotoX l'intervista al suo legale, Giacomo Maj

Durante la puntata di ieri di IgnotoX su La7, vi era ospite Giacomo Maj, il legale di Moussa Sangare, colui che è in carcere con l’accusa di aver ucciso Sharon Verzeni a Terno d’Isola durante l’estate del 2024.

“Quando ho incontrato per la prima volta il signor Sangare – racconta il legale in diretta tv – io ho avuto da subito l’impressione che questa persona avesse dei problemi, dei problemi di natura psichica o psichiatrica e quindi questo ha un po’ caratterizzato tutti quelli che sono stati i nostri incontri, i nostri colloqui e quella che è stata poi la nostra linea fin dall’inizio perché il signor Sangare comunque ha manifestato degli atteggiamenti che ne connotano di certo una natura quantomeno di persona distaccata dalla realtà”.

Alla luce di ciò: “In sede di prima udienza dibattimentale abbiamo richiesto l’esperimento di una perizia di natura medicolegale psichiatrica. Questa richiesta si basava su una serie di documenti e di accadimenti che si sono verificati dall’inizio della carcerazione fino appunto a quell’udienza da cui appariva che il signor Sangare tenesse degli atteggiamenti, come dicevo prima, distaccati dalla realtà, tant’è che sulla base di quella documentazione le nostre richieste sono state accolte, dopodiché, durante l’espletamento della perizia ci sono state delle richieste di rinvio, delle richieste di poter posticipare il deposito e siamo arrivati ad agosto al deposito della perizia da parte della dottoressa Paulillo che è il perito del tribunale”.

L’esito è stato però negativo, nel senso che il perito non ha evidenziato dei disturbi psichiatrici tali in Moussa Sangare che l’avrebbero potuto appunto spingere ad andare fuori controllo e quindi ad uccidere Sharon Verzeni: “L’esito è stato che benché siano state rilevate delle peculiarità e quindi dei disturbi nel signor Sangare, ben due, e a questi si deve aggiungere una tossicodipendenza di lunghissimo periodo, il perito del tribunale ha comunque concluso che non hanno questi disturbi una portata tale da provocarne l’incapacità”.

SHARON VERZENI, SANGARE’ HA CONFESSATO? LA RISPOSTA DELL’AVVOCATO

Pino Rinaldi, il conduttore di IgnotoX, ha quindi incalzato il suo ospite: “A noi ha confessato di aver ucciso Sharon Verzeni? Beh, lei capisce che io non posso riferire il contenuto dei colloqui tra me e il mio assistito. Nella prima udienza dibattimentale – ha continuato – ha preso la parola e ha detto una sola frase. Ha detto che è innocente. Nella seconda udienza dibattimentale ha preso ancora la parola, ha nuovamente sostenuto la sua innocenza, però in modo molto più dettagliato e circostanziato, parlando per diversi minuti”.

Quindi ha proseguito: “Sostanzialmente lui riferisce che è passato di lì e quindi ha visto in parte questa scena dove dice di aver visto la povera Sharon con un’altra persona che stavano litigando, di aver visto questa aggressione, di essersi spaventato, di essere fuggito, ma di non essere lui l’autore dell’omicidio”.

Di fatto Sangarè ha prima confessato l’omicidio con vari dettagli, in un interrogatorio diverse ore, dopo di che accusa in qualche modo chi l’ha interrogato di avergli strappato la confessione, fornendo un altro scenario. “Diciamo che quello che è stato riferito in questi interrogatori, in questi tre interrogatori ha un grosso peso all’interno del compendio probatorio dell’accusa.

Ha un grosso peso”, ha aggiunto l’avvocato, che poi ha precisato sull’arma del delitto di Sharon Verzeni: “Di tracce non ne sono state trovate. Principalmente quindi il compendio accusatorio si basa sul riconoscimento da parte delle telecamere e sulla testimonianza di quattro ragazzi che l’hanno visto la sera stessa, poi è stata rinvenuta anche una traccia di DNA misto sulla bicicletta”, appartenente sia a Sharon Verzeni quanto a Moussa Sangarè.

SHARON VERZENI, AVVOCATO SANGARE’: “POSSIBILE ANCHE L’ERGASTOLO MA…”

Infine, sulla durata del processo, il legale spiega: “I tempi saranno celeri perché è stata già calendarizzata la prossima udienza e quella successiva in cui il processo si esaurirà entro la fine dell’anno. Per quanto riguarda le contestazioni chiaramente il codice penale, dico come ipotesi davanti a un omicidio volontario con aggravanti è prevista anche la pena dell’ergastolo”. E ancora: “Tante volte ci si può rendere conto che si parla ma non si ha la certezza di comprendere se lui stia capendo quello che stiamo dicendo.

Lui era già della linea di non aver commesso il fatto e quindi non è stato possibile per i periti indagare le motivazioni confrontandosi con lui. Dobbiamo basarci semmai sulla ricostruzione del suo stato mentale all’epoca, quello che aveva dichiarato inizialmente e quindi che non sapeva quello che faceva ed era spinto da un feeling, lui la chiamava così perché parlava un po’ in italiano, un po’ in inglese”.

Da segnalare anche le parole di Bruno, il papà di Sharon Verzeni, presente al processo: “I giudici hanno asserito che lui è capace di intendere e volere. Lo sospettavamo già, anzi ne eravamo già quasi convinti. Nonostante che sia andata bene oggi – ha concluso – il dolore resta e questo non ce lo toglie nessuno”.