A processo Moussa Sangare ha ritrattato la confessione sull'omicidio di Sharon Verzeni: a ucciderla sarebbe stato un terzo uomo con cui litigava

Sembrava – dopo non poche difficoltà – praticamente chiusa la partita che si sta giocando in tribunale attorno alla morte di Sharon Verzeni, ma proprio durante l’ultima udienza che si è tenuta un paio di giorni fa, l’unico indagato – peraltro reo confesso, con tanto di dettagli raccontati agli inquirenti che nessun altro sapeva – per l’omicidio Moussa Sangare ha deciso sorprendentemente di ritrattare nascondendosi dietro una cortina di “non ricordo” e dell’estorsione della confessione da parte degli inquirenti.

Procedendo per ordine, è utile ricordare che il caso di Sharon Verzeni ha tenuto per diversi giorni l’opinione pubblica incollata ai televisori per capire chi potesse aver accoltellato – nella notte del 30 luglio dello scorso anno – la 33enne: inizialmente (come da protocollo) si indagò sul fidanzato della vittima, ma poi il cappio si strinse attorno a Sangare, incastrato grazie a una telecamera che lo inquadrò nell’area dell’omicidio poco dopo l’accoltellamento.

Ascoltato dagli inquirenti, Sangare dopo poco – peraltro in dichiarazioni rese spontaneamente – decise di confessare l’omicidio di Sharon Verzeni, sostenendo che il suo obbiettivo fosse quello di scoprire cosa si provava ad accoltellare una persona; mentre dopo una ritrattazione – dicendo che neppure si trovava a Terno dell’Isola quella sera -, confermò per la seconda volta la sua confessione imprimendo la svolta definitiva al caso di Sharon Verzeni.

Moussa Sangare ritratta la confessione sull’omicidio di Sharon Verzeni: “È stato un altro uomo con cui stava litigando”

Arrivati così a processo, quella di un paio di giorni fa doveva essere l’udienza per ascoltare i parenti di Sharon Verzeni, ma dopo il dolore messo in pubblica piazza dai genitori e dall’ex fidanzato è stato lo stesso Sangare a prendere la parola con una rivelazione inattesa: l’uomo, infatti, davanti al giudice ha raccontato di non aver ucciso Sharon Verzeni ma di averla solamente “vista litigare con un uomo” e temendo per la sua stessa incolumità si sarebbe allontanato.

Sul perché abbia gettato nel fiume i suoi vestiti, Sangare ha risposto che aveva paura di poter essere riconosciuto dal presunto assassino di Sharon Verzeni, derubricando i tre coltelli che portava con sé (dei quali uno, peraltro, occultato sotto terra) all’uso che ne avrebbe fatto a un barbecue con alcuni amici; mentre alle domande su come facesse a sapere della prima coltellata ancora prima che ne parlassero i giornali, Sangare ha risposto che gli sarebbe stato suggerito durante l’interrogatorio.

Parole, insomma, che sembrano lasciar intendere che la confessione gli fosse stata estorta o suggerita, tanto che ha anche raccontato di essersi affibbiato le colpe solo perché “pensavo che mi avrebbero liberato“; ma è quando viene messo davanti alle evidenze che lui stesso ha raccontato – come il DNA di Sharon Verzeni sulla sua bici, oppure i tagli sul collo della statua o anche l’incontro con i tre ragazzini precedente all’omicidio – che Sangare barcolla, alzando il muro dei “non ricordo” o “non me lo spiego”.