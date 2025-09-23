Omicidio Sharon Verzeni, il perito della Corte: "Uccisa per noia da Moussa Sangare. La sua ritrattazione? È un manipolatore". Verso la sentenza

OMICIDIO SHARON VERZENI, LA NUOVA PERIZIA

Sharon Verzeni è stata uccisa da Moussa Sangare per noia: è quanto concluso dalla psichiatra Giuseppina Paulillo nominata per stabilire se l’imputato fosse capace di intendere e volere quando ha commesso il delitto a Terno d’Isola nel luglio dell’anno scorso.

La psichiatra, dunque, è concorde con quanto dichiarato dal consulente dell’accusa e quello della famiglia della vittima, mentre quello della difesa ritiene che servano altri test. «Cercava qualcosa che lo eccitasse, che gli desse una scarica adrenalinica», ha scritto la psichiatra della Corte che, in merito alla ritrattazione della confessione, ha spiegato che sarebbe «in linea con le sue capacità manipolatorie».

Stando a quanto riportato dall’edizione bergamasca del Corriere, è stato riscontrato un disturbo della personalità narcisistico e asociale, ma comunque Moussa Sangare ha «un ottimo contatto con la realtà». Inoltre, è stato giudicato «anafettivo, senza alcun rimorso».

La psichiatra ha poi inquadrato l’omicidio di Sharon Verzeni nella dinamica di una ricerca di stimoli per superare la propensione alla noia. «Cercava qualcosa che lo eccitasse, che gli desse una scarica adrenalinica che gli facesse provare qualcosa che non aveva mai provato».

“MOUSSA SANGARE CERCAVA EMOZIONI FORTI”

Il consulente della famiglia della vittima, Massimo Biza, concorda, infatti ha parlato di «un delitto del piacere», equiparandolo al sadismo, parlando anche lui di una «ricerca di emozioni forti». La lucidità secondo Biza è comprovata anche dal fatto che abbia scartato altre vittime mentre girava in bicicletta.

Ma non ci sono vizi di mente anche per Sergio Monchieri, il consulente del pm, secondo cui la valutazione clinica è indiscutibile, non servono altri approfondimenti. Alla famiglia non resta che il dolore e la voglia che venga fatta giustizia. A tal riguardo, la sentenza è prevista il 16 dicembre e l’ipotesi di un’assoluzione per vizio di mente è remota di fronte a tre psichiatri concordi.