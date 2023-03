Shawn Kemp, ex star NBA arrestato dopo sparatoria/ Spari dopo lite con automobilisti

E’ stato arrestato l’ex star della NBA, Shawn Kemp. La leggenda dei Seattle Supersonics, considerato uno dei migliori schiacciatori della storia della pallacanestro americana, è stato fermato a seguito di una sparatoria avvenuta ieri pomeriggio in quel di Tacoma, Washington. Stando a quanto emerso, come si legge sul sito di SkyTg24, Shawn Kemp avrebbe avuto un diverbio con gli occupanti di due macchine, e la discussione sarebbe poi degenerata portando “a colpi di arma da fuoco esplosi in un parcheggio”, fa sapere il dipartimento di polizia locale attraverso Twitter.

Inoltre si legge: “un uomo di 53 anni è stato fermato con l’accusa di Drive-By Shooting” e affermando che “l’investigazione è in corso”. Fortunatamente non ci sono stati dei feriti ma la vicenda avrebbe potuto avere degli esiti più drammatici, alla luce di quanto giunge, quasi ogni giorno, dagli Stati Uniti. L’ex ala dei Seattle Supersonics è stata fermata per circa quattro ore dopo l’accaduto ed ora sarà costretto ad affrontare un processo per le accuse a suoi carico.

SHAWN KEMP ARRESTATO PER SPARATORIA: I GUAI CON LA GIUSTIZA NEL 2005

Nel dettaglio l’arresto, stando ai registri del carcere della contea di Pierce, sarebbe avvenuto alle ore 17:58, uscendo poi attorno alle ore 22:00. Shawn Kemp viene considerato uno dei giocatori più atletici della storia NBA anche se non è mai riuscito ad ottenere alcun titolo. Ha giocato per sei volte l’All-Star Game, disputando anche la finale NBA del 1996 contro i Chicago Bulls di Michael Jordan, vinta da questi ultimi.

Dopo aver giocato a Seattle dal 1989 al 1997, ha vestito le maglie dei Cleveland Cavaliers, quindi Portland Trailblazers e Orlando Magic, prima del ritiro definitivo. Nel 2005 Shawn Kemp aveva già avuto dei guai con la giustizia essendo stato arrestato per possesso di marijuana e cocaina nel suo camion. Ora una nuova pagina scura della sua storia che speriamo possa risolversi nel migliore dei modi.

