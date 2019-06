Shawn Mendes e Camila Cabello, nuovo singolo Señorita/ Video: il duetto piace

Shawn Mendes e Camila Cabello tornano a cantare insieme e scatenano l’entusiasmo dei fans che avevano sempre sperato di poter avere una nuova collaborazione dopo il successo ottenuto nel 2015 con il brano I Know What You Did Last Summer”, inserito nell’album del cantante, Handwritten. Oggi, venerdì 21 giugno, infatti, Shawn Mendes e Camila Cabello puntano a scalare nuovamente le classifiche internazionali con il nuovo singolo. S’intitola Señorita ed è un brano sensuale e dai ritmi caldi il cui videoclip ha letteralmente fatto impazzire i fans, sicuri che i due artisti formerebbero una coppia fantastica anche nella vita privata. I due, in realtà, sono solo grandi amici, ma nel videoclip ufficiale che accompagna la canzone, dimostrano di avere davvero molto feeling.

Shawn Mendes e Camila Cabello: bacio nel videoclip di Señorita?

Il video ufficiale di Señorita che vede duettare Shawn Mendes e Camila Cabello è stato diretto da Dave Meyers, già regista tra gli atri, per Ariana Grande, Taylor Swift, Billie Eilish, Kendrick Lamar, racconta la storia d’amore tra Camila che veste i panni di una cameriera di una tavola calda tipica degli Stati Uniti e un sexy Shawn, pronto a far girare la testa a chiunque. Nel corso del video, tra i due, scoppia la passione e i numerosi fans dei due artisti sono sicuri che, tra una scena e l’altra, ci sia stato anche un vero bacio che, però, resta ancora avvolto dal mistero. Il gossip sulla vera natura del rapporto che lega Shawn Mendes e Camila Cabello aiuterà la canzone? Per il momento, il video ha già ottenuto più di 5 milioni di visualizzazioni.





