Shawn Mendes e Camila Cabello si sono lasciati di nuovo/ “Si sono resi conto di aver sbagliato a riprovarci”

Shawn Mendes e Camila Cabello si sono lasciati per la seconda volta, parla una fonte vicino alla coppia

È finita (di nuovo) tra Shawn Mendes e Camila Cabello. Dopo il bacio al Festival del Coachella 2023 che ha fatto sognare tutti i fan della coppia, i due artisti erano stati fotografati insieme, mano nella mano, per le strade di Santa Monica, in California. Il ritorno di fiamma pare però non abbia avuto successo, stando a quanto annuncia il The Sun. Secondo il celebre tabloid, tra Mendes e Cabello sarebbe finita definitivamente, così come rivelato da una fonte vicina alla coppia.

Tale fonte ha raccontato al The Sun ha raccontato cosa sarebbe accaduto tra Shawn Mendes e Camila Cabello: “Hanno vissuto una grande storia d’amore, avevano deciso di riprovarci. Ma è stata solo un’avventura, ora hanno messo fine alla relazione”.

Shawn Mendes e Camila Cabello, è finita definitivamente?

Shawn Mendes e Camila Cabello hanno deciso di chiudere definitivamente dopo aver compreso di non funzionare come coppia. “Si sono resi conto che è stato un errore darsi una nuova possibilità. – ha fatto sapere la fonte vicina agli artisti al Th Sun, aggiungendo – La prima volta era finita per un motivo, ora hanno capito di non essere adatti l’uno per l’altra”. I due cantanti insomma ci hanno riprovato ma senza successo. Ricordiamo che Camilla e Shawn sono stati insieme qualche anno fa per poi annunciare la rottura nel novembre del 2021. I due artisti avevano deciso di lasciarsi rimanendo però amici, rapporto che è stato mantenuto nel tempo fino al ritorno di fiamma di qualche mese fa che, come abbiamo visto, pare si sia concluso con un buco nell’acqua.

