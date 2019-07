Shawn Mendes e Camila Cabello stanno insieme?/ Nuovi avvistamenti: “Sei irreale!”

Shawn Mendes e Camila Cabello sono la possibile nuova coppia dell’estate. Tra di loro c’è di più di un’intesa artistica? Dopo la diffusione degli scatti della notte tra il 4 e il 5 luglio, il loro avvicinamento sembrerebbe decisamente “sospetto”. Il nuovo singolo in coppia dal titolo “Señorita”, farebbe pensare ad una bella intesa anche lontani dal palcoscenico. I due cantanti infatti, sono stati fotografati in atteggiamenti particolarmente intimi: prima l’evidente mano nella mano, poi un possibile (quasi) bacio coperto da un provvidenziale cactus. Per di più, ci sono tracce di un contatto sospetto per due colleghi (o amici?) anche in una storia di Instagram affiorata nel corso di una festa in piscina in onore del 4 luglio a cui entrambi hanno partecipato. Se le indiscrezioni venissero confermate, la coppia Mendes-Cabello diventerebbe il centro focale di tutto il gossip dell’estate 2019.

Shawn Mendes e Camila Cabello sono una coppia?

Nel frattempo, dopo questi primi avvistamenti, Shawn Mendes e Camila Cabello si sono nuovamente visti insieme. Non era bastato il 4 luglio per fare impazzire gli estimatori. Prima abbracciati ad un party, poi il contatto mano nella mano in direzione casa di lui… qual è stata la prossima mossa? La coppia di cantanti sono stati beccati ieri, intenti a scambiarsi coccole, abbracci e passeggiate ancora una volta mano nella mano. Le fotografie stanno già facendo il giro della rete, facendo impazzire gli estimatori. Lo scorso venerdì proprio Camila è andata a vedere uno dei concerti di Shawn a Los Angeles e nelle Stories lo ha riempito di complimenti. “Shawn Mendes non potresti essere più fantastico” ha scritto su Instagram, aggiungendo un’emoji a forma di cuore. E ancora: “Sei irreale”. I due artisti hanno un legame di amicizia che va avanti ormai da molto tempo ma i fan di entrambi, sperano che possa nascere qualcosa di più.

