Shawn Mendes e Camila Cabello/ Video, scoppia la passione durante la festa: il bacio

Shawn Mendes e Camila Cabello sono stati beccati dai paparazzi al compleanno del cantante a New York mentre si scambiavano un bacio che non lascia dubbi sulla relazione. Le due super star hanno quindi deciso di trascorrere la giornata di ieri, 8 agosto, insieme. Una data importante per Shawn Mendes che ha compiuto 21 anni accanto a colei che in quest’estate ha fatto infiammare il gossip. E tra i due, come palesa un video ormai virale, un appassionato bacio. Le ultime voci sulla nuova coppia sta facendo sognare i fan di tutto il mondo. I due sarebbero arrivati a New York il 7 agosto con tantissimi fan che hanno raccontato di averli visti passeggiare mano nella mano. Il giorno seguente, dopo la festa di compleanno, c’è chi li ha visti fare colazione insieme in un bistrot.

Shawn Mendes e Camila Cabello stanno insieme

Intanto sul web spuntano video amatoriali fatti dai fan che ritraggono Shawn Mendes e Camila Cabello passeggiare tranquillamente per la Grande Mela con molta disinvoltura. La tranquillità con cui si mostrano mano nella mano durante le passeggiate è semplicemente l’immagine di due ragazzi innamorati e felici per una storia iniziata da pochissimo. Ulteriore conferma della loro relazione è arrivata da una fonte della rivista E! News, che ha rivelato di averli visti passeggiare insieme, mano nella mano. Ciò sarebbe accaduto il giorno precedente al compleanno del cantante, come raccontato da moltissimi fan della coppia. Nessuno dei due ha, al momento, confermato che siano una coppia, ma dopo l’ultimo bacio i dubbi sono letteralmente spariti. Intanto su Instagram arrivano tanti commenti dei fan della coppia che sono entusiasti di una notizia che vede insieme una coppia che sembra davvero ben assortita.





