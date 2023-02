Shawn Mendes e Sabrina Carpenter stanno insieme?/ I rumors sulla nuova fiamma

Shawn Mendes e Sabrina Carpenter: paparazzati tra le vie di Los Angeles

Gli intrighi di gossip non risparmiano le star internazionali, anzi; la maggiore esposizione rende ancora più ricca la loro presenza sulle pagine di cronaca rosa. L’ultimo ad essere entrato nel circolo vizioso dei rumors sentimentali è Shawn Mendes. Il giovane artista, campione di vendite a livello globale, è stato infatti paparazzato con quella che si presume essere la sua nuova fiamma: Sabrina Carpenter.

Shawn Mendes cancella il tour: "Ho problemi di salute mentale..."/ Addio alle scene?

Shawn Mendes tra l’altro è reduce da una sofferta rottura con Camila Cabello; il 24enne sarebbe rimasto a lungo single dopo la relazione prima di avere un labile flirt con Jocelyne Mirando. Il flirt con quest’ultima destò particolare scalprore non tanto perchè si trattava della sua chiroterapeuta bensì per la differenza d’età tra i due: 26 anni. Ad oggi, stando alla paparazzata spuntata negli ultimi giorni, Shawn Mendes sarebbe invece impegnato con Sabrina Carpenter, sua collega. Le foto diffuse dai media americani vedono i due cantanti passeggiare amabilmente per le strade di Los Angeles seppur senza particolari effusioni a rincarare la dose.

Shawn Mendes e Camilla Cabello si lasciano/ L'annuncio su Instagram, ecco perchè...

Shawn Mendes e Sabrina Carpenter; per i media americani la love story è appena iniziata

Gli sguardi e i sorrisi eloquenti di Shawn Mendes e Sabrina Carpenter sembrerebbero bastare ai media americani per affermare che i due siano effettivamente una nuova coppia. Oltre alla paparazzata, diverse fonti autorevoli danno per certa la nuova relazione. Page Six a tal proposito afferma: “Shawn Mendes è stato avvisato in giro con Sabrina Carpenter e le nostre fonti ci dicono che era un’uscita romantica. I due si sono abbracciati e sono sembrati molto sereni durante la loro passeggiata a Los Angeles.

Camila Cabello e Shawn Mendes/ Video duetto bollente per Señorita agli MTV VMA

A quanto pare, la possibilità che tra Shawn Mendes e Sabrina Carpenter ci sia solo un’amicizia sembra del tutto esclusa. I due hanno la medesima passione, ovvero quella per la musica; in tal senso, sarebbe plausibile un semplice sodalizio affettivo e magari anche professionale. Anche secondo il magazine People però, in questo caso siamo dinanzi ad una nuova storia d’amore: “Le nostre fonti ci dicono che la cosa è solo all’inizio. Per adesso però i rappresentanti di Mendes e Carpenter non ci hanno risposto e non hanno commentato la notizia”. Dunque, sempre rilanciando le foto della passeggiata a Los Angeles, le possibilità che tra Shawn Mendes e Sabrina Carpenter ci sia del tenero sono sempre più in crescita.











© RIPRODUZIONE RISERVATA