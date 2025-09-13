Shazam! è un film tratto dal personaggio della DC Comics, diretto da David F. Sandberg, con Zachary Levi e Jack Dylan Grazer

Shazam!, film su Italia 1 diretto da David F. Sandberg

Per tutti gli appassionati di supereroi, Italia 1 regala una prima serata con Shazam! e l’appuntamento è alle ore 21:20 di sabato 13 settembre.

Questo film fantastico del 2019 regala agli spettatori 132 minuti all’insegna di poteri strabilianti, humor e tanta azione: distribuito dalla Warner Bros Italia, è stato girati da David F. Sandberg, un regista svedese che recentemente ha lasciato la sua firma sul sequel Shazam! Furia degli dei, ma anche su pellicole horror di grande successo come Annabelle 2: Creation e Until Down- Fino all’alba.

Codice d'onore, Rete 4/ Trama e cast del film con Jack Nicholson, in onda oggi 13 settembre 2025

Sanderberg ha riunito un cast che mescola gioventù ed esperienza: Zachary Levi, Jack Dylan Grazer, Djimon Hounsou, Mark Strong e Asher Angel.

A rendere l’atmosfera epica ci sono le musiche di Benjamin Wallfisch, il quale ha lavorato anche in It (sia il primo sia il secondo capitolo), Kraven e Alien-Romulus.

La scenografia porta la firma, tra gli altri, di Shane Vieau, che può vantare la vittoria di un Oscar nella sua categoria nel 2018 per The shape of water-La forma dell’acqua e una candidatura nel 2022 per La fiera delle illusioni-Nightmare Alley.

Andrea Damante e Elisa Visari "protetti" dagli esperti di gossip?/ L'accusa dei fan di Giulia De Lellis

La trama del film Shazam!: un orfano a cui vengono donati poteri da supereoe

Il protagonista di Shazam! è Billy, un orfano di 15 anni che vive con i Vasquez a Philadelphia: la vita famigliare non è serena per il ragazzino, che però trova sollievo nel suo amico Freddy.

La sua vita cambia quando un giorno, scappando da un gruppo di bulli, si ritrova improvvisamente catapultato in un altro mondo, la Roccia dell’Eternità. Qui conosce Shazam, un potente mago che gli affida una missione: sconfiggere Thaddeus Sivana e i Sette Peccati Capitali di cui è a capo.

Il mago regala a Billy dei poteri formidabili, che permettono al ragazzo di diventare un vero supereroe al pronunciare la parola “Shazam!”.

Freddy, al quale Billy racconta tutto, invita l’amico a usare le sue capacità per combattere il male a difesa dei più deboli. Quando però Sivana attaccherà Billy e questo scapperà, Thaddeus userà i Vasquez per catturare il ragazzo, riportarlo alla Roccia dell’Eternità e impadronirsi dei suoi poteri.

Solo allora Billy prende consapevolezza della sua missione, ossia aiutare la sua famiglia e chiunque abbia bisogno contro i soprusi dei potenti.

Naike Rivelli, reazione di mamma Ornella Muti al matrimonio con Roberto Marzano/ "Ha iniziato a piangere..."