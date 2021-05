Shazam!/ Video, su Italia 1 il film con Zachary Levi (oggi, 23 maggio)

Shazam! va in onda oggi, 23 maggio, in prima serata e in prima visione italiana su Italia 1. Questo film appartiene al genere cine-comic e verrà proiettato alle ore 21:20. La pellicola ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 2019 ed è stato diretto dal regista David Sandberg.

La casa di distribuzione in Italia è stata la Warner Bros. All’interno del cast del film ci sono numerosi volti noti come Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong, John Glover, Djimon Honsou, Jack Dylan Grazer e Ross Butler. Le musiche di questo film sono state realizzate dal compositore Benjamin Wallfisch mentre la fotografia è stata curata da Maxime Alexandre.

Shazam!, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Shazam!. New York, anno 1974. Thaddeus Sivana viene trasportato in un luogo etereo dove incontra il mago Shazam. Quest’ultimo gli rivela che ha un compito molto importante, vale a dire quello di diventare un campione puro di cuore che possa sconfiggere il male sulla Terra. Nel mondo degli uomini infatti, sono stati rilasciati i sette peccati capitali che dominano e distruggono l’umanità intera. Thaddeus tuttavia si fa attrarre dal male e diventa l’antagonista che vuole ottenere poteri dai peccati capitali. Ai giorni nostri, un ragazzo di nome Billy è un adolescente ribelle che cerca il suo posto nel mondo. Questo piccolo uomo non ha mai conosciuto il padre che lo ha abbandonato tanto tempo fa e della madre ricorda solo il nome. Dunque, Billy cerca di andare a scuola e giocare con i suoi compagni nerd e sfigati, ma allo stesso tempo deve difendersi dai bulli. Un giorno, proprio mentre sta combattendo contro dei bulli per difendere un suo amico, viene trasportato alla Roccia dell’Eternità, il luogo etereo dove dimora Shazam.

Questo mago è ancora alla ricerca del campione puro di cuore che potrà scacciare il male dalla Terra. Billy sembra essere pronto per questo ruolo, dal momento che è ingenuo e desidera solo aiutare i poveri e gli indifesi. Billy viene investito di super-poteri dal mago. In più, quest’ultimo gli rivela che ogni volta che pronuncerà la parola Shazam! potrà ottenere poteri favolosi come saggezza e potenza. Billy dovrà cercare quindi di diventare un supereroe e combattere Sivana che vuole distruggere il mondo. Solo impegnandosi al massimo potrà far trionfare le forze del bene e impedire un’apocalisse senza precedenti.

Video, il trailer del film "Shazam!"





