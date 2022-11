She Saved Me Sopravvissuta/ Su Rete 4 il film con Juliette Roudet

She Saved Me Sopravvissuta, una docu-fiction di Rete 4

She Saved Me Sopravvissuta va in onda su Rete 4 in prima serata oggi, sabato 26 novembre, a partire dalle ore 21:25. La pellicola è una docu-fiction che affronta il tema della violenza domestica. I fatti narrati nel film si svolgono in Corsica tra il 2018 e il 2019, in un continuo rincorrersi tra passato e presente dei protagonisti. La regia del film è opera del regista rumeno Ionut Teianu.

Nel cast di She Saved Me Sopravvissuta troviamo per la prima volta insieme Juliette Roudet, Laura Sepul, Laetitia Chambon e Clement Manuel. Sicuramente una delle stelle del film è Laura Sepul che in Francia + molto famosa per film come Bakari (2021) ed Elle m’a sauvée (2022). Sono attori, tutti quelli del cast, però molto più famosi in patria che all’estero per aver recitato molto soprattutto in televisione.

She Saved Me Sopravvissuta, la trama del film

La trama di She Saved Me Sopravvissuta si ispira a fatti di cronaca realmente accaduti e narra le drammatiche storie di due donne, Julie e Laura: tra passato e presente, Laura si trova in tribunale, a raccontare l’inizio rapido e rocambolesco della sua storia con Eric, agente immobiliare e suo ex partner, che ha cercato di ucciderla sotto gli occhi della piccola Alice, la figlia di appena due anni. Nel frattempo, si svolge anche la vicenda di Julie ed entrambe sono vittime di violenza domestica nella Corsica dei giorni nostri.

